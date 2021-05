NUOVE APERTURE A Chiugiana il negozio di Carolina e Tiziano che investe sul territorio

L'economia di prossimità come valore, il nuovo negozio fa parte della rete "Io compro umbro", ideata da Riccardo De Meo durante il difficile momento del lockdown

Anche nel Comune di Corciano arrivano nuove aperture, segno di una resilienza e di un coraggio che, specialmente nei giovani, non deve mancare.

E così a Chiugiana, dallo scorso 22 Maggio, ha aperto il negozio di Carolina e Tiziano "Il Thé Caffé", specializzato nella vendita di capsule e cialde compatibili per tutti i sistemi.

Oltre alla grande varietà di aromi di caffè sono disponibili bevande varie, tisane e thè etantissimi accessori originali per un regalo o per un momento speciale.

Il legame con il territorio

Carolina e Tiziano, una coppia di giovani fidanzati, hanno da subito compreso l'importanza del legame con il territorio. Infatti all'interno del nuovo negozio è presente anche un angolo che propone in vendita i prodotti di una società agricola locale. Si tratta dell'azienda agricola Villarancio, che si trova nelle colline del Lago Trasimeno e vende prodotti della terra come olio extravergine di oliva, vino doc, farina, legumi, verdura fresca e molto altro.

A segnare il legame indissolubile con l'economia di prossimità, il negozio Il Thé il Caffé" ha aderito alla rete Io Compro Umbro, movimento per la promozione dei prodotti locali di ogni genere, nato su Facebook dall'idea di Riccardo De Meo durante il lockdown del 2020, e che oggi registra oltre 54.200 membri.