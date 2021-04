Cambiare le gomme invernali, il termine ultimo è il 15 Maggio

C'è tempo fino al prossimo 15 maggio per cambiare le gomme invernali al prorpio veicolo, operazione indispensabile per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge n.120 del 29 luglio 2010. A dire il vero la legge prevede l’obbligo di montare ruote invernali o di portare catene a bordo dal 15 novembre fino al 15 aprile dell’anno successivo, quindi il termine di legge sarebbe scaduto. La data del 15 maggio è quindi un termine di tolleranza. Sono inoltre previste estensioni o riduzioni del periodo di vigenza in base alla posizione geografica e alle condizioni climatiche: ad esempio nelle zone più fredde l’obbligo di circolare con pneumatici invernali può iniziare prima e terminare dopo, e viceversa. Tutte le informazioni a riguardo, con il calendario completo e le notifiche più recenti, sono reperibili sui portali istituzionali di ogni regione e provincia, nonché sul sit di Autostrade e Anas.

Perché cambiare le gomme?

La normativa che prevede l’utilizzo di un sistema adeguato alle condizioni climatiche va rispettata non solo per evitare sanzioni pecuniare ma, soprattutto, per circolare in sicurezza. La condizione ideale, che permette maggiore tranquillità anche su fodni stradali ghiacciati o sdrucciolevoli, è proprio quella di montare gomme invernali. Queste, in virtù di una mescola speciale, presentano tasselli con incavi più profondi e lamelle poste sul battistrada che permettono una migliore aderenza al manto stradale: ciò significa spazi di frenata ridotti, quindi una maggiore sicurezza. Inoltre gli pneumatici invernali permettono di ridurre il rumore dovuto all'attrito sull'asfalto e conseguentemente anche i consumi.

Come riconoscere gli pneumatici invernali e quale scegliere per viaggiare a norma?

Lo pneumatico è un elemento fondamentale per la sicurezza del veicolo, poiché è l'unico contatto tra l'automobile e la strada: proprio per questa sua funzione, molte leggi ne regolano l'utilizzo. Le caratteristiche dello pneumatico sono identificabili, in modo chiaro, tramite le informazioni scritte sulla “spalla”. In particolare, e gomme invernali sono individuabili dalla marcatura M+S (Mud+Snow, Fango + Neve) o anche “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S” presente sul fianco dello pneumatico.

Esistono tuttavia degli pneumatici cosiddetti "all seasons" o "all weather", gomme che si collocano tra le estive e le invernali, con un battistrada di altezza intermedia tra quella degli invernali e degli estivi e sono progettate per offrire aderenza su asfalto asciutto o bagnato. Possono essere impiegati, durante il periodo invernale, solo se è presente il marchio M+S sul fianco. Il costo di queste tipologie di gomme può essere però più elevato.

Cambiare (e conservare) le gomme invernali

Con l'approssimarsi della data prevista dalla legge, dunque, sarà indispensabile provvedere al cambio gomme, per quanti hanno adottato la soluzione "gomme invernali". Ma attenzione, l'esigenza sarà quella di molti, per cui per venitare file lunghissime dal gommista sarà importante prenotare il vostro cambio gomme per tempo. Inoltre, molti gommisti forniscono anche il servizio di custodia delle gomme invernali (ed estive, a suo tempo) durante il periodo in cui non vengono utilizzate.