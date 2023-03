Perugia Storica nei rioni, domenica al via l’edizione 2023

Prende il via domenica mattina alle 9.30 dal piazzale della concessionaria Marchi di Perugia la quarta edizione di Perugia Storica, manifestazione riservata alle auto d’epoca che coinvolgerà i rioni della città: Porta S. Pietro, Porta Pesa, Porta S.Angelo, Porta S. Susanna e Porta Eburnea. Con l’organizzazione del Camep (Club Auto e Moto d’Epoca Perugino) l’evento è divenuto ormai un classico dell’attività del club, una manifestazione che coniuga i veicoli d’epoca con una vera e propria sfida di abilità e di precisione tra i diversi rioni della città dove i partecipanti saranno divisi in cinque squadre. La manifestazione porterà le auto e le moto d’epoca lungo le strade del contado per poi transitare davanti a tutte le porte della città di Perugia, con tanto di controllo a timbro, accoglienza con stendardo e dame in costume d'epoca. Perugia Storica, che vedrà la partecipazione di 50 auto e 10 moto d’epoca, prenderà il via domenica mattina dalla concessionaria Marchi-Auto a S. Andrea delle Fratte e seguirà un percorso che porterà la carovana a Strozzacapponi, Capanne, Solomeo e Montebuono, con Sosta a San Savino di Magione per la pausa pranzo. Si proseguirà poi in direzione Magione, Ellera, Olmo, Ferro di Cavallo per arrivare in città in Largo Cacciatori delle Alpi. Da qui prenderà il via il percorso cittadino con il transito degli equipaggi nelle cinque porte della città per poi confluire in Piazza IV novembre con lo schieramento e l’esposizione di tutti i mezzi. L’atto finale sarà la premiazione che si svolgerà alle 18.30 nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori.