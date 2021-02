Video - Nuovo Lexus UX 300e, il primo elettrico a batteria del gruppo Toyota in Europa

Lexus UX 300e, è la perfetta combinazione tra design, innovazione, qualità e performance straordinarie tipiche del brand.

Il nuovo motore elettrico ad alte prestazioni da 150 kW (204 CV) di ux300e fornisce un’accelerazione lineare e istantanea coprendo lo 0-100 km/h in 7,5 secondi ed una velocità massima di 160 km/h.

La batteria di ux300e è stata accuratamente dimensionata per soddisfare le esigenze di una mobilità a medio raggio offrendo un buon equilibrio tra autonomia ottimale – fino a 315 Km WLTP – e prestazioni di guida dinamiche di un crossover.

Lexus ux300e è inoltre caratterizzato dalla sicurezza di un’estensione di garanzia gratuita fino a 10 anni (o fino a 1.000.000 km) su tutti i difetti di funzionamento della batteria BEV e sul degrado della capacità al di sotto del 70%, a condizione che il proprietario rispetti i regolari controlli previsti dal programma di manutenzione presso la rete ufficiale lexus.

I prezzi di listino partiranno da 57.000€ per la versione Premium fino ai 61.000€ della versione Luxury, prezzi che grazie agli Ecoincentivi Statali, in caso di permuta o rottamazione, scendono rispettivamente a 46.500€ per la Premium e 50.500€ per la Luxury.