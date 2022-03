Nuova Jeep Grand Cherokee 4xE in anteprima esclusiva alla Centralcar

Serata speciale per i clienti della concessionaria Centralcar che, nello showroom di Perugia in via Dottori, hanno avuto l’opportunità di ammirare in anteprima esclusiva regionale la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe. Un modello che, come indica la sigla 4xe, appunto, guarda anche alla sostenibilità ambientale grazie alla sua tecnologia ibrida plug-in. L’elegante evento, tappa di un tour nazionale riservato solo a poche concessionarie Jeep, anticipa di alcuni mesi il lancio ufficiale sul mercato italiano della nuova ammiraglia del brand italo americano.

Tra musica e aperitivi, il presidente di Centralcar Ettore Pedini e il vicepresidente Luca baroni hanno così mostrato al loro privilegiato pubblico l’ultima versione di un’auto che è diventata un’icona stessa del marchio Jeep svelandone ogni curiosità. “Ogni volta che esce una nuova versione del Grand Cherokee – ha commentato Pedini – si rinnova un pezzo di storia di Jeep. Automobili di questo calibro devono essere innanzitutto emozionali e Jeep lo è sempre stata. Basta pronunciarne il nome per suscitare emozioni. Devono, poi, essere tecnologiche e i veicoli Jeep hanno qualsiasi dotazione di ultima generazione e non temono nessun terreno. Siamo orgogliosi di rappresentare e commercializzare in Umbria questo marchio da ormai quarant’anni”.

Grazie a queste sue caratteristiche e innovazioni, l’arrivo di Grand Cherokee 4xe sul mercato italiano segna un importante passo in avanti nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma Jeep. “Con questo modello – ha spiegato Baroni – Grand Cherokee, il suv più premiato di sempre, giunge alla sua quinta generazione. È un’auto tecnologicamente avanzata come tutti i modelli Jeep e può essere alimentata in maniera esclusivamente elettrica. È dotata, ovviamente, di quattro ruote motrici, di un motore benzina e di un nuovo motore elettrico che insieme sprigionano una potenza combinata di 380 cavalli. Come sempre accade, la nuova generazione di Grand Cherokee indica ai suoi competitor i nuovi livelli di qualità a cui il settore suv deve ambire”.