Nuova Citroën C4, stile deciso e tecnologia al top

Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric si distinguono per una silhouette energica e audace, espressione di potenza e carattere sottolineato da un assetto rialzato dalle linee decise offrendo una nuova esperienza del programma Citroën Advanced Comfort®, un comfort moderno e globale per tutti, declinato in ogni aspetto per aumentare il benessere a bordo e disponibile di serie sulla maggioranza delle versioni.

A tutto comfort

Il comfort di marcia è garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®, di serie su tutte le versioni, e dai sedili Advanced Comfort. Il comfort a bordo si traduce in un’abitabilità generosa e uno spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori Best in Class, vani portaoggetti funzionali e lo Smart Pad Support Citroën™ (di serie dal livello Feel Pack) abbinato al vano portaoggetti scorrevole della plancia e che permette al passeggero anteriore di riporre, fissare e usare in totale sicurezza il suo tablet.

Ambiente luminoso e rilassante

Il comfort mentale è indotto da un ambiente interno rilassante e luminoso con ampie superfici vetrate, materiali caldi e il tetto panoramico in vetro apribile elettricamente (in opzione sul livello Shine).

Tecnologia al top

Il comfort di utilizzo è potenziato dalle 20 tecnologie di aiuti alla guida che comprendono l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2 (in opzione sui livelli Feel Pack e Shine). Vengono proposte 6 tecnologie di connettività, tra cui il TouchPad da 10’’, di serie su tutta la gamma, o la ConnectedCAM Citroën®, un sistema specifico Citroën, disponibile in opzione su quasi tutte le versioni.

Motori termici ed elettrici

Tutte queste caratteristiche sono amplificate su Nuova ë-C4 -100% ëlectric, grazie ai vantaggi dell’ë-Comfort: silenziosità, fluidità di marcia, assenza di emissioni di CO2, sensazioni di guida dinamiche, ricarica semplificata e serenità di utilizzo. Nuova ë-C4 ha una motorizzazione elettrica da 130 Cv e dichiara un’autonomia di 350 Km con tempi di ricarica estremamente rapidi. Nuova Citroen C4 parte da 22.900 euro per la versione Feel con motore benzina 130 CV, per la versione diesel Blue Hdi con cambio automatico Eat 8 si parte da 16.400 euro. La C4 elettrica infine parte da 35.150 euro. Per scoprire e provare nuova Citroen C3: www.centralcar.it



