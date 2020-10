Nuova Citroen C3, la compatta dallo stile unico: abbiamo provato per voi la berlina francese

Inconfondibile icona di stile nel segmento delle compatte Citroen C3 in Italia ha conquistato oltre 140mila clienti, ed oggi si rinnova senza però stravolgere il suo DNA, proponendo un look ancora più moderno ed originale con un nuovo frontale dalla personalità decisa, dove spiccano i nuovi proiettori a LED.

Comfort e tecnologia

Nuova C3 inoltre esalta ancor più il comfort a bordo proponendo i nuovi sedili Advanced Comfort, fino a 12 tecnologie di assistenza alla guida; diversi servizi connessi quali Connect Assist per l’assistenza/SOS, Connect Nav con Touch Pad da 7’’ e Connect Play, per duplicare il display del proprio smartphone. Salgono invece a 97 le possibilità di personalizzazione, combinando tra loro i colori della carrozzeria e del tetto a cui si aggiungono due nuove combinazioni per gli interni e nuovi cerchi in lega da 16 o 17 pollici.

Su strada

Nel primo contatto su strada si apprezza subito la comodità dei nuovi sedili e l’insonorizzazione dell’abitacolo che ci isola dai rumori esterni. Le sospensioni assorbono bene senza però creare un eccessivo rollio, non solo nei percorsi cittadini ed extraurbani ma anche nella percorrenza delle curve veloci dove questa nuova C3 mantiene la traiettoria senza coricare troppo, trasmettendo sempre un’ottima sensazione di sicurezza. Decisamente interessante anche la motorizzazione benzina Puretech da 110 Cv. Un propulsore brillante, silenzioso e scattante, dotato di un bel sound e con un ottima accelerazione.

Interni premium

L’abitacolo è davvero ricco e confortevole. Sull’ampio cruscotto c’è la strumentazione analogica e al centro un display digitale che fornisce le indicazioni sulla velocità, e sulle varie funzioni del computer di bordo. Al centro della plancia il touch screen da 7 pollici che integra tutte le funzionalità in modo intuitivo.

La navigazione touch Connect Nav può essere comandata anche con riconoscimento vocale e permette di interagire con le funzionalità: Navigazione, Telefono, Radio.

Dotazioni complete

Tra le altre dotazioni degne di nota citiamo anche il tergicristallo ad attivazione automatica e la commutazione automatica dei fari che in questa nuova versione sono ancora più luminosi grazie alla tecnologia full led. Ma c’è di più. Nuova C3 propone anche la novità dei sensori di parcheggio anteriori portando così a 12 il numero degli aiuti alla guida al servizio del comfort e della sicurezza, come la funzione Keyless Access&Start o l’Hill Assist per le partenze in salita, la frenata attiva automatica e il riconoscimento dei limiti di velocità.

I motori

Le motorizzazioni, tutte Euro 6, prevedono il pluripremiato tre cilindri PureTech benzina declinato in due potenze: 83 e 110 Cv, dotate del sistema Stop & Sart e trasmissione manuale a 5 rapporti per l’83 cavalli e sei rapporti per il 110. Su quest’ultimo è anche disponibile la trasmissione automatica EAT6. Una sola scelta invece per la motorizzazione diesel che viene proposto nell’unica versione Blue Hdi da 100 Cv con cambio manuale a 5 rapporti.

Allestimenti e prezzi

Quattro gli allestimenti: Live, Feel, Shine e la serie speciale C Series. Si parte dai 14.100 euro per la versione Live da 83 Cv, mentre la più ricca Shine con motore 110 CV viene proposta a 18.600 euro, se poi si preferisce il cambio automatico EAT6, sempre sula versione Shine, il prezzo è di 21.600 euro. Per il diesel, in versione Feel invece si parte da 18.100 euro. Nuova C3 precede anche una versione per neo patentati negli allestimenti Feel e Shine con prezzi di 15.600 euro e 17.100 euro. Non mancano infine le versioni per il lavoro: entrambe con motorizzazioni Blue Hdi 100, la C3 Van e la C3 business combi. La prima è una quattro posti ed ha un prezzo Iva esclusa di 14.331 euro, mentre la Combi è una due posti con un ampio vano di carico s 14.209 euro.

