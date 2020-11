Umbria che eccelle nei servizi al cliente nel settore automobilistico: a Marchi Auto il premio “Customer First”

L'Umbria eccelle nel settore dell'automotive grazie alla concessionaria Marchi Auto. Il gruppo umbro FCA ha infatti ricevuto il prestigioso premio Customer First Award for Excellence (“Customer First”), una certificazione che premia le concessionarie appartenenti alla rete di FCA Italy S.p.A. (“FCA”) in grado di eccellere nella Customer Experience. Il programma “Customer First” prende in esame, con gli occhi del cliente, sia i processi di vendita che i processi di assistenza.

Assieme a Marchi Auto sono state premiate solo altre 26 Concessionarie in tutta Europa e questo rende onore al lavoro svolto dagli imprenditori umbri con i loro dipendenti, perché il premio scaturisce prooprio dalle votazioni che esprimono i consumatori (sia clienti Privati che “Fleet by Dealer”).

L'eccellenza nella Customer Experience è un elemento chiave per puntare alla fidelizzazione dei clienti.

Il programma "Customer First"

"Customer First" è un programma attivato con successo negli Stati Uniti dal 2015 ed è stato annunciato ufficialmente per l'Europa durante lo European Dealer Meeting tenutosi a Marzo 2019. In questo incontro sono stati premiati i migliori concessionari nella Customer Experience a livello europeo.

L'obiettivo principale del programma Customer First è quello di supportare le Concessionarie nelle attività inerenti la Customer Experience attraverso un approccio completo che prende in considerazione:

serformance elevate nella soddisfazione del cliente, nonché nei processi di vendita e

post-vendita;

standard (compreso l’adeguamento alla mobilità elettrica) e Conformità alla Corporate

Identity (CI);

formazione e Qualificazione per il personale di vendita e post-vendita.

Le concessionarie FCA, che eccellono in tali aree, ottengono la certificazione “Customer First” e il diritto ad un incentivo economico. Inoltre, i vincitori hanno diritto al riconoscimento di un Certificato di Eccellenza da poter utilizzare per le attività di comunicazione della Concessionaria rivolta a clienti e/o potenziali clienti.

I brand inclusi nel programma, sia per vendita che per postvendita, sono i seguenti: