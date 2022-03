Ducati inaugura il nuovo concessionario a Perugia

Ducati, la rossa delle due ruote, ha un nuovo punto di riferimento a Perugia. E’ stata infatti inaugurata ufficialmente nei locali della CDP De Poi di Ellera di Corciano la nuova concessionaria del prestigioso marchio motociclistico italiano che diviene così il nuovo punto di riferimento per i Ducatisti della provincia di Perugia. Oltre all’ampio show room, dove sono presenti tutti i modelli della casa di Borgo Panigale, Ducati Perugia comprende anche un’attrezzata officina attrezzata a tutto tondo per assistere ogni modello di oggi e di ieri. Padrino dell’inaugurazione: il pilota WSBK Michael Rinaldi pilota ufficiale del team Aruba Ducati, che nella stagione 2021 ha conquistato il quinto posto nella classifica del mondiale Superbike. Il nuovo concessionario Ducati C.D.P, già operativo nel settore automotive con i marchi Ferrari, Maserati e Lancia, e con origini centenarie, occupa una superficie totale di oltre 450 mq in grado di ospitare l’area espositiva con tutti i modelli della gamma Ducati e Scrambler® .

L’inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro si è tenuta sabato 26 febbraio 2022, ed ha partecipato anche Luca Merli, assessore alla Sicurezzo,Protezione Civile, Personale e Viabilità del comune di Perugia.

I tanti appassionati presenti all’evento si sono goduti un aperitivo di benvenuto e hanno avuto la possibilità di ammirare dal vivo alcuni dei più importanti prodigi tecnologici della Casa di Borgo Panigale, tra cui la Panigale V4 R #21del Team Aruba-World SBK Championship, la Panigale V4 SP, oltre alla ambitissima Multistrada Pikes Peak.

Nel corso del 2022 la rete vendita Ducati è destinata a espandersi ulteriormente con aperture in importanti e strategiche città in tutto il mondo. Sul sito Ducati.com è disponibile la sezione Concessionari con il servizio “Dealer Locator” che fornisce informazioni su



servizi e orari di apertura della sede di Perugia e di tutti gli altri concessionari della rete. La Concessionaria C.D.P Ducati è inoltre presente su Facebook con la pagina “C.D.P Ducati Perugia” e su Instagram come @cdp.ducati