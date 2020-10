Centralcar Service è tra le migliori officine KIA in Italia, lo dice la casa madre

Centralcar service srl, divisione del gruppo Centralcar spa guidato da Ettore Pedini, ha ottenuto il riconoscimento Kia best service 2019, “Per la migliore esperienza di assistenza offerta ai clienti Kia”, classificandosi terza tra le officine italiane autorizzate del marchio coreano.



Un riconoscimento che arriva per il secondo anno consecutivo a certificare la qualità del lavoro svolto da tutta la squadra di tecnici e personale addetto alla gestione e cura del cliente nei servizi di post-vendita e customer care offerti nella sede di Perugia.



“Quest’anno – ha spiegato il service manager Riccardo Gentili – l’iter di monitoraggio era molto più completo. Non solo si è tenuto conto della soddisfazione del cliente, ma anche delle strutture, dei processi aziendali, dei device e delle attrezzature utilizzate. In questa classifica si tiene conto di importanti item, come il confort dei luoghi d’attesa, l’ispezione del veicolo, la pulizia della vettura, la qualità dei lavori, i tempi di consegna, insomma, una serie di servizi che fanno la differenza. Questi risultati non si ottengono casualmente. Siamo un gruppo di persone che quotidianamente lavorano con passione e solo quando si lavora con passione verso obiettivi condivisi si raggiungono risultati inaspettati”.



“Altro aspetto da non sottovalutare – ha continuato Gentili – è quello della sicurezza, che per noi è molto importante. Parliamo di sicurezza a 360 gradi e in questi tempi di pandemia, non possiamo tralasciare la pulizia e l’igiene. Tutti i nostri collaboratori sono dotati di dispositivi di protezione individuale e vengono adottate tutte le misure necessarie per sanificare i locali quotidianamente e rendere sicuro l’accesso alle vetture, per noi e per i nostri clienti. A questo proposito, su richiesta, offriamo, tra gli altri, anche il servizio di sanificazione auto”.