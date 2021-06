La CDP riparte con Ferrari

E’ stato l’evento Universo Ferrari a segnare la ripartenza della concessionaria perugina CDP dopo una lunga pausa che ha visto il fermo di tutti le manifestazioni aperte al pubblico. Universo Ferrari è stata una vera e propria full immersion nel mondo del Cavallino, non solo per quanto riguarda gli ultimi modelli stradali esposti nei saloni della concessionaria, ma anche per il mondo legato alle competizioni, ai raduni e agli incontri tra i clienti Ferrari, un evento culminato con un vero e proprio viaggio nella factory Ferrari grazie alla realtà virtuale. Il primo evento dinamico invece è stato quello dell’Esperienza Ferrari una giornata dedicata alla guida degli ultimi modelli della casa di Maranello, La Roma e la F8, due modi diversi di intendere le Gran Turismo: la Roma che spicca per la sua eleganza per le linee morbide ed inedite, un vero richiamo alle magiche atmosfere della dolce vita felliniana, ma anche una gran turismo dove spiccano le tecnologie di ultima generazione che rendono estremamente piacevole e sicura la guida di questa Ferrari. La F8 invece rappresenta il meglio delle gran turismo stradali targate Ferrari, un’auto dalle caratteristiche uniche che omaggia il motore Ferrari più potente di sempre. Equipaggiata con un V8 biturbo di 3900 cc, la F8 vanta una potenza massima di ben 720 Cv e una raffinata aerodinamica che consentono di raggiungere la velocità massima d 340 Km/h.

Ma non finisce qui. L’attività della CDP con il marchio Ferrari proseguirà nel mese di luglio dove è previsto un altro grande evento dinamico dove, ovviamente le grandi protagoniste saranno le versioni di ultima generazione delle Gran Turismo Ferrari.