Seres 3, il Suv elettrico made in Cina debutta a Perugia

Presentata a Perugia nei locali della concessionaria Marchi la nuova Seres 3 un suv totalmente elettrico dalle caratteristiche premium caratterizzato da un allestimento elegante e ricercato con dotazioni davvero complete. Seres 3 è spinto da un motore elettrico che esprime una potenza di ben 163 Cv ed è alimentato da una batteria da 53,6 kWh per una percorrenza di 330 Km. Interessanti le modalità di ricarica che si possono effettuare in vari modi e vanno dalla comune presa domestica alle colonnine stradali sia normali (22 Kw) che a ricarica rapida (50 kW) che consentono un tempo di ricarica dal 20 all’80% in soli 30 minuti. Il primo contatto su strada della nuova Seres 3 è stato più che convincente, l’auto è comoda con un posto di guida alto che garantisce un’eccellente visibilità e una maggiore sicurezza, mentre il comfort è assicurato dalle sospensioni che assorbono in modo eccellente buche e asperità. Tre le modalità di guida: Eco, che consente il massimo risparmio di energia, Normal, per una guida adatta sia in ambito urbano che extraurbano e Sport che incrementa l’accelerazione e le prestazioni con uno scatto da zero a 100 Km/h in 8,9 secondi. La sicurezza di marcia è assicurata dai più recenti sistemi di assistenza alla guida come la frenata automatica d’emergenza e il sistema di mantenimento della corsia, mentre la telematica di bordo comprende un’ampio schermo touch al centro della plancia. Peraltro l’auto può essere gestita anche da remoto con il proprio smartphone con l’app Lojack connect che consente una serie di funzionalità utili a semplificare la vita quotidiana e un’assistenza in real time nei momenti più critici, come nell’eventualità di incidenti o furto ma ancheun’efficace soluzione di manutenzione predittiva, con diagnosi dei potenziali guasti, invio dei segnali di allarme, promemoria delle scadenze di manutenzione e del cambio dei pneumatici. inoltre, il concessionario, attraverso il portale SmartDealer dedicato, può visualizzare rapidamente le molteplici informazioni relative agli aggiornamenti su allarmi e criticità dei veicoli circolanti, e in generale tutte le informazioni utili per offrire tempestivamente indicazioni ed eventualmente l’assistenza necessaria.

Garanzia e prezzo su strada

La garanzia è di 5 anni o 100.000 Km sul veicolo e di 7 anni o 120.000 Km sulle batterie di trazione. Il prezzo di listino del suv elettrico Seres 3 è di 37.500 euro con unico allestimento full optional, che scendono a 33.500 euro con gli incentivi senza rottamazione e a 31.500 con rottamazione.

I vantaggi dell’elettrico

Viaggiare in elettrico comporta numerosi vantaggi in termini pratici ma anche economici ad iniziare dall’esenzione dal bollo per 5 anni, assicurazione ridotta, ingresso libero nelle aree Ztl e parcheggio gratuito sulle strisce blu.