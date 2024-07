Nuova Dacia Spring, l’elettrica si rinnova e diventa ancora più cool

Quanti chilometri percorre mediamente ogni giorno un automobilista con un’auto elettrica? Dacia ha monitorato le abitudini dei suoi clienti dell’elettrica Spring che nell’uso quotidiano, generalmente nel tragitto casa ufficio, ma non solo, percorrono circa 37 Km al giorno. Sotto uesto aspetto la convenienza di un’auto elettrica è indubbia: la possiamo ricaricare a casa con una spesa di circa 20 centesimi al Kw (poco più di 5 euro per ricaricare da zero la batteria da 26,8 Kw), possiamo parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, possiamo entrare nei centri storici e utilizzare l’auto anche nei giorni di limitazione della circolazione, spese di manutenzione praticamente inesistenti La convenienza di Dacia spring nell’utilizzo giornaliero è indubbia. Proprio sulla base di queste analisi e soprattutto sul successo di vendite che la piccola eletrica Dacia ha fatto registrare dal lancio nel 2021 (150 mila vetture vendute in Europa) oggi debutta la nuova generazione caratterizzata da un nuovo design che la rende moderna ed attraente, con un abitacolo ampio e ben organizzato, un motore da 65 Cv più prestazionale (ma è disponibile anche con motore da 45 Cv). La batteria compatta da 26,8 kWh offre 225 km di autonomia in tutte le versioni.

Con questo nuovo modello Dacia fa un ulteriore passo avanti confermando l’offerta più conveniente nel mercato delle vetture 100% elettriche. Nuova Spring propone un design ingegnoso e sostenibile. Lo dimostrano, per esempio, le protezioni laterali della parte inferiore delle porte che sono leggere, semplici, facili da montare e da sostituire. Come in tutti i nuovi modelli del marchio, le cromature decorative sono state eliminate, proprio come le barre da tetto, rimosse per ridurre il peso e migliorare l’aerodinamica e l’autonomia, ma sempre disponibili come accessorio post-vendita. Nuova Spring è disponibile in una gamma di 6 tinte, tra cui due inedite, Beige Safari e Rosso Mattone. All’interno la plancia è stata completamente reinventata ed incorpora la nuova gamma di display digitali ad iniziare dal cruscotto con driver display da 7” su tutte le versioni e un grande display multimediale da 10” nei livelli di allestimento superiori. Una volta esaminata da vicino abbiamo avuto finalmente l’opportunità di guidarla.

Su strada

Il primo contatto è stato su un itinerario intorno alla città di Bordeaux dove si alternavano strade extraurbane con attraversamenti urbani. La sua compattezza e il peso contenuto la rendono decisamente agile in presenza di traffico, evidenziando quella reattività tipica di un’auto elettrica. Non appena fuori dal centro urbano affondiamo sul pedale dell’acceleratore con il motore da 65 Cv che risponde prontamente senza però quello scatto immediato tipico di un’elettrica. In accelerazione è rapida e progressiva con un ottimo spunto in caso di sorpassi e si fa in fretta a raggiungere la velocità di crociera desiderata. A questo punto basta una leggera pressione sull’acceleratore per mantenere l’andatura con un consumo di energia particolarmente contenuto, di poco inferiore ai 13,5 Kw per 100 Km per la versione in prova con motore da 65 Cv. Come tutte le elettriche, comunque, la spring va guidata privilegiando la scorrevolezza, evitando magari un’andatura più aggressiva fatta di brusche accelerazioni, mentre il recupero dell’energia durante la marcia è affidato alle frenate e alle decelerazioni utilizzando anche il comando B Mode che si attiva spostando indietro il selettore del cambio, una modalità che aumenta molto la frenata rigenerativa, così da rallentare l’auto in rilascio ricaricando maggiormente la batteria soprattutto nell’uso cittadino. Confortevoli ma un po’ troppo morbide invece le sospensioni che unite ad un’altezza da terra di 15 Cm nell’uso extraurbano, soprattutto quando si affrontano le rotonde, tendono a generare un generoso rollio. Ma bisogna anche ricordare che la Spring è un’auto puramente cittadina, e proprio la scelta di un assetto morbido è pensato per affrontare con un comfort maggiore le buche e sconnessioni del manto stradale. Tra i miglioramenti che abbiamo riscontrato c’è anche il volante regolabile in altezza che peraltro offre un raggio di svolta di soli 4,8 metri, caratteristica ideale per l’utilizzo in città. Sotto il profilo della connettività invece troviamo di serie dal livello Expression, il Media Control, un sistema multimediale gestibile con i comandi al volante che permette di visualizzare le informazioni multimediali e le chiamate telefoniche sul cruscotto digitale. L’all’allestimento Extreme (e in opzione su Expression), prevede un grande touchscreen centrale da 10” che comprende navigazione connessa per 8 anni, con info traffico in tempo reale e mappe dell’Europa sempre aggiornate. Consente, inoltre, di gestire in modalità wireless le funzionalità Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Media Nav Live è anche dotato di due porte USB. Completa anche la dotazione di sicurezza che comprende tutti gli Adas obbligatori da luglio e tramite un pratico pulsante sulla plancia, denominato “My Safety”, si ha accesso ai numerosi Adas presenti come la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale e l’assistenza al mantenimento della corsia. Nuova Spring è un’elettrica completa, dal look moderno, ben rifinita , equipaggiata con tutte le dotazioni di sicurezza, comoda e connessa, ideale per l’uso urbano ma anche per i piccoli spostamenti fuori città, ed è offerta in due allestimenti: Expression e la più ricca Extreme. La Expression da 45 Cv ha un prezzo di 17.900 euro, ma con il motore da 65 Cv si sale a 18.900 euro. Per la più ricca Extreme invece il listino è di 19.900 euro. La spring 2024 , che è prodotta in Cina, è già ordinabile nelle concessionarie e le prime consegne sono previste per l’autunno.

