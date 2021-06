(nessun video da visualizzare)

Video - Con Citroen e-C4 elettrica al parco eolico di Fossato di Vico

Zero emissioni, zero rumore, piacere di guida unico. Nuova Citroen e-C4 è la prima berlina cento per cento elettrica del marchio, un’auto che coniuga linee moderne, comodità ai massimi livelli abbinata ad una eccezionale abitabilità con un comfort impareggiabile grazie agli esclusivi sedili Advanced Comfort, innovazione esclusiva di Citroën al servizio del benessere a bordo.