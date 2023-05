La Rossi Mercedes-Benz debutta nel Campionato GT3 con ‘Gus’ Sandrucci

È iniziato il conto alla rovescia per l’avvio della nuova avventura targata Rossi Mercedes-Benz e Antonelli Motorsport. Nella serata di venerdì 28 aprile, infatti, nello showroom Mercedes di Perugia è stata ufficialmente presentata al pubblico la partnership tra la concessionaria auto, che per l’occasione ha anche lanciato il brand Rossi Motorsport, e il team sportivo guidato da Marco Antonelli. Una collaborazione che porterà sulle piste del Campionato italiano Gran Turismo GT3, in partenza nel weekend del 6 e 7 maggio al Misano World Circuit, una potente Mercedes AMG GT3 Evo guidata dal 43enne pilota viterbese Gustavo Sandrucci. “Mercedes ci ha sempre abituato a eventi e iniziative di natura sportiva – ha ricordato Lorenzo Carlini, marketing manager di Rossi Mercedes-Benz –, ma questa volta andiamo ben oltre perché debuttiamo in una competizione che è la categoria regina del motorsport nazionale. Potremo vivere sulla nostra pelle l’adrenalina che solo la pista sa dare, in quattro tappe e altrettanti circuiti di fama internazionale. Tracciati che raccontano grandi storie sportive e umane, in cui a farla da padrone sono la grande competizione, la lealtà e la sportività: tutti valori che contraddistinguono da sempre il marchio Mercedes”.



All’esclusivo evento di presentazione sono intervenuti i vertici del gruppo Rossi Mercedes-Benz e del team Antonelli Motorsport. Star della serata, ovviamente, il bolide che si prepara a scendere in pista a breve, svelato per la prima volta al pubblico, e il suo veloce pilota Gustavo ‘Gus’ Sandrucci, l’unico del motorsport italiano ad aver conquistato 6 campionati italiani, di cui 5 monomarca in tre diverse categorie per 5 anni consecutivi, dal 2017 al 2021, e che può vantare al suo attivo 50 vittorie assolute e più di 90 podi. ‘Gus’ parteciperà alla serie Sprint nelle quattro gare in programma nei principali autodromi italiani tra maggio e ottobre: Misano World Circuit il 6 e 7 maggio; l’Autodromo nazionale di Monza il 24 e 25 giugno; il Mugello Circuit il 30 settembre e 1° ottobre; l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 28 e 29 ottobre. “Ci aspettano tante emozioni – ha commentato con grandi sorrisi Sandrucci –. Sarà un’esperienza molto importante per me, per Rossi e per tutti coloro ne prenderanno parte. Cercheremo di fare molto bene, l’impegno è importante, ma siamo abituati a grandi sfide e non vediamo l’ora di gareggiare. Sono molto contento di questa collaborazione: sono da anni legato al brand AMG, essendo direttore dell’AMG Driving Academy, ma ho sempre corso con altri brand. È sempre stato un sogno correre per il brand per cui lavoro, è la chiusura di un cerchio che aspettavo da anni. Sono poi legato a Rossi anche territorialmente essendoci a Viterbo una loro sede”. Insieme a Sandrucci, correrà anche il giovane pilota diciassettenne danese G. Kelstrup.



“Prendere parte a questa importante competizione – ha infine sottolineato Carlini –, per noi significherà anche rappresentare i territori in cui operiamo. L’Umbria, in particolare, è la nostra culla, la regione dove siamo nati, ed è un onore rappresentarla. Vedere il nuovo logo Rossi Motorsport sfrecciare nei principali circuiti d’Italia sarà per noi motivo di interesse e orgoglio, ma credo lo sia anche per tutte le comunità e i territori che rappresentiamo”.