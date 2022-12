La nuova Smart si svela da Rossi

Si chiama Smart #1, ed è l’inedito crossover elettrico targato Smart, un modello inaspettato per il marchio che in 25 anni ha prodotto solo auto super compatte. La nuova Smart #1 è apparsa in anteprima a Perugia nello showroom Mercedes della concessionaria Rossi, destando subito curiosità ed interesse per un’auto che rompe i tradizionali schemi del marchio, un crossover elettrico caratterizzato da uno stile morbido e futuristico, dalla grande quantità di dotazioni tecnologiche all’avanguardia e per la cura dell’aerodinamica. Le forme e le proporzioni della smart #1, così come le dotazioni e le misure esterne e interne, sono pensate per attirare quella clientela che cerca un'elettrica compatta e abitabile, a suo agio sia in città che nei trasferimenti extraurbani. Comoda per quattro, grazie alla lunghezza di 4,27 metri, ma anche per cinque persone, compatta ma potente, nuova Smart #1 già dalla versione d'accesso a trazione posteriore sviluppa ben 272 CV con una autonomia dichiarata che supera i 400 Km grazie alla batteria da ben 66 Kw. Le ricariche? Nessun problema. Smart #1 infatti si ricarica sulle colonnine fast a corrente continua da 150 Kw dove bastano meno di 30 minuti per portare la carica dal 10 all’80%, ma è possibile ricaricare anche sulle colonnine a corrente alternata (le più diffuse) con una potenza massima di 22 Kw.

Versioni e prezzi

Tre le versioni proposte, la Pro+ a partire da 40.650 euro, la Premium (da 44.150 euro) e la potente Brabus a trazione integrale che sviluppa ben 428 Cv ad un prezzo di partenza di 48.150 euro. Smart #1 si può acquistare in concessionaria ma anche online con un pre-ordine da 500 euro, totalmente rimborsabili, ottenendo un voucher per opzionare la propria vettura. Le prime consegne sono previste per la primavera del 2023.