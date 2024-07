La nuova Lancia Ypsilon sale sul palco di Umbria Jazz accanto a Nile Rodgers

Lancia è mobility partner dell’edizione 2024 di Umbria Jazz mettendo a disposizione una flotta di sette Nuova Ypsilon per gli spostamenti delle stelle del Jazz tra le vie di Perugia.Tra le diverse esibizioni che animano la cinquantunesima edizione del festival una particolare attenzione è rivolta ai concerti nell’arena Santa Giuliana dove si sono già esibiti artisti di calibro internazionale cone Lenny Kravitz e i Toto. Tra i momenti più attesi dal grande pubblico vi è il concerto di Nile Rodgers & CHIC, in programma il 20 luglio. L’imperdibile concerto, sponsorizzato da Lancia, vedrà infatti protagonista l’iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 ad oggi ha scritto e prodotto capolavori memorabili. Vincitore di numerosi Grammy Award, Nile Rodgers è un membro della Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame. Il live dell’artista statunitense si svolgerà, a partire dalle 21.00, presso lo spettacolare Main Stage allestito all’interno dell'Arena Santa Giuliana, accanto al palco Lancia Stage. La performance musicale di Nile Rodgers sarà accompagnata dalle immagini della nuova Lancia Ypsilon trasmesse sui grandi schermi vicino al palco, mettendo in risalto le linee eleganto e sinuose della prima vettura della nuova era del marchio italiano. La gamma è articolata su tre versioni con la scelta di due motorizzazioni, 100% elettrica oppure ibrida 48volt con cambio automatico: Nuova Lancia Ypsilon, dedicata ai clienti più giovani; Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; e la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina, che rappresenta la massima espressione del design, del comfort e del benessere. Tra l’altro, proprio una versione top di gamma è stata protagonista di un viaggio a tappe, con partenza da Milano la mattina dell’11 luglio e arrivo a Perugia nel pomeriggio, organizzato da Lancia e Radio Monte Carlo, l’emittente ufficiale di Umbria Jazz, con a bordo Isabella Eleodori e Alberto Davoli, conduttori del programma “Happy Together”, che hanno raccontato le caratteristiche distintive della Nuova lancia Ypsilon Lx.