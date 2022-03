La nuova Kia EV6 è l’auto dell’anno 2022

Per la prima volta Kia si aggiudica il prestigioso titolo di Auto dell’anno e lo fa grazie a EV6. Il rivoluzionario crossover elettrico ha infatti raccolto il maggior numero di preferenze dai 61 membri di ben 23 Paesi europei della giuria composta da giornalisti specializzati nel settore automotive. Nella classifica finale Kia EV6 ha totalizzato ben 279 punti conquistando il gradino più alto del Car of the Year 2022, staccando Renault Mégane E-Tech (265 punti), Hyundai IONIQ 5 (261 punti), Peugeot 308 (191 punti), Škoda Enyaq iV (185 punti), Ford Mustang Mach-E (150 punti) e Cupra Born (144 punti). EV6 è il primo veicolo elettrico di Kia realizzato su una esclusiva piattaforma modulare globale (E-GMP) sviluppata specificatamente per la trazione 100% elettrica. Questa architettura high-tech garantisce che EV6 non debba scendere a compromessi come accade per i veicoli elettrici creati su piattaforme inizialmente progettate per ospitare motore a combustione interna. Kia EV6 offre uno spazio interno ai vertici della categoria, un’autonomia considerevole di ben 528 km e una capacità di ricarica ultraveloce con sistema a 800 V che consente di effettuare una carica dal 10% all’80% in soli 18 minuti. Il posizionamento high-tech di EV6 è stato supportato anche con il primato dell’introduzione della nuova filosofia di design di Kia, “Opposites United”, che si ispira ai contrasti che si trovano nella natura e nell’umanità. Al centro della filosofia progettuale la nuova identità visiva che evoca forze positive ed energia naturale, con combinazioni contrastanti di elementi stilistici netti e forme scultoree. Per scoprire e provare la nuova Kia EV 6, ma anche tutta la gamma Kia, ci si può rivolgere alla Romeo Auto con sedi a Perugia, Gubbio e Città di Castello, o visitare il sito www.romeoauto.it.