Jeep Renegade e Compass 4xe, la 'rivoluzione verde' anche in Umbria

Presentati ufficialmente on line, gli innovativi Suv Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe sono già ordinabili e presto inizieranno a solcare anche le strade dell’Umbria, nel massimo rispetto della terra ‘cuore verde d’Italia’. Dotati di tecnologia ibrida plug-in, che li rende pionieri della rivoluzione ‘verde’ in Europa, infatti, nelle prossime settimane i due nuovi veicoli prodotti da Fca negli stabilimenti di Melfi arriveranno negli showroom Satiri Auto.

“L’elettrificazione – commenta Leonardo Apostolico dell’ufficio marketing della concessionaria umbra – è un aspetto fondamentale del percorso evolutivo di Jeep e rappresenta l’impegno a diventare leader anche nelle sofisticate tecnologie ecocompatibili, fermi restando i valori storici di avventura, autenticità, libertà e passione”.

Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe combinano un motore turbo a benzina da 1,3 litri con un motore elettrico alimentato da una batteria da 11,4 kWh ricaricabile durante la marcia o mediante una presa di corrente esterna. Da solo, il propulsore turbo da 1,3 litri eroga due livelli di potenza, 130 e 180 cavalli (cv) a cui si aggiungono 60 cv prodotti dal motore elettrico per un totale di 190 cv (versioni Limited per entrambi e Business solo su Compass) e 240 cv (Trailhawk e S).

“Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, che offre una guida a emissioni zero ed è capace di assicurare autonomia e facilità di ricarica – ricorda Apostolico –, questi sono i suv Jeep dai consumi più bassi di sempre. L’efficienza non va a scapito delle prestazioni, che sono al centro dello sviluppo dei modelli 4xe: offrono una migliore esperienza di guida su strada, grazie alla fluidità di risposta e accelerazione, e restano fedeli alla loro vocazione all-terrain. L’aumento della coppia motrice garantita dalla propulsione elettrica, e la possibilità di regolarla con estrema precisione assicureranno ancora più capacità 4x4 su qualsiasi terreno per impegnative avventure off road”.