Il Suv per 'pragmatici sognatori': ecco la nuova Jeep Compass

C’era grande attesa per il lancio in Europa, da parte del Gruppo Stellantis, della nuova Jeep Compass e il suv non ha deluso le aspettative. Per ammirarlo, Satiri Auto gli ha dedicato ampio spazio nello showroom di Città di Castello ed è pronta a offrire tutta la consulenza necessaria sull’intera gamma. Si va dall’allestimento S fino al Trailhawk, la versione specifica per l’off-road a cui si aggiunge l’edizione di lancio dedicata all’80esimo anniversario della nascita del marchio Jeep che ricorre proprio nel 2021.



“La nuova Jeep Compass – ha spiegato Leonardo Apostolico, responsabile dell’area Digital e Marketing di Satiri Auto – è la piena espressione del brand perché coniuga lo spirito off-road e quello urbano, rispondendo alle esigenze dei clienti del segmento C-Suv, quelli cioè che ci piace definire ‘pragmatici sognatori’, ovvero persone razionali e concrete ma anche affascinate dalla possibilità di evadere dalla routine quotidiana. Siamo molto soddisfatti perché, a pochi giorni dal suo lancio ufficiale sul mercato, abbiamo già acquisito numerosi ordini”.



Si può scegliere tra motorizzazioni benzina, diesel e ibrido plug-in, tre cambi (manuale a sei velocità, automatico a doppia frizione ddct o automatico a sei marce), e trazione anteriore o integrale. Tra le novità introdotte, la motorizzazione turbo benzina quattro cilindri da 1,3 litri Gse, progettata per offrire prestazioni eccezionali con una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 fino al 27% (ciclo WLTP) rispetto al benzina precedente. Il tutto reso ancora più interessante dal debutto della versione con tecnologia plug-in hybrid per una guida 100% elettrica a zero emissioni.



“C’è davvero un mondo da scoprire dietro questo modello – ha aggiunto Apostolico – che rappresenta più del 40% delle vendite di Jeep in Europa. Il listino prezzi parte da 29.850 euro per le versioni equipaggiate con motore 1.3 benzina da 130 CV in allestimento Longitude, fino a raggiungere il top di gamma con le versioni Trailhawk ed S 4xe con motorizzazione plug-in hybrid a Euro 49.200. Ulteriore importante novità è rappresentata dalla nuova formula di long test drive offerta in promozione da Leasys, con la quale il cliente potrà provare la nuova Jeep Compass per 2, 3 o 7 giorni a 27 euro al giorno e decidere in tutta serenità se acquistarla tramite noleggio o finanziamento scegliendo tra le molteplici offerte di FCA Bank”.