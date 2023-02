I 50 anni del Motoclub Centro Italia “Aldo Paggi”

Grande festa delle due ruote a Ponte Felcino, dove una sala Eden gremita ha salutato piloti, amici e simpatizzanti, che sono accorsi a festeggiare i 50 di attività del Moto Club Centro Italia che porta il nome di Aldo Paggi, fondatore e primo presidente di quello che allora si chiamava Moto Club UISP Perugia.



Nel ringraziare i numerosi presenti intervenuti alla festa, il presidente del sodalizio Luigi Lazzerini, insieme al consiglio direttivo, hanno voluto sottolineare l’importanza dell’anniversario, ripercorrendo le tappe di questo lungo viaggio assieme ai protagonisti di ieri e di oggi, i quali nel corso di questi decenni, hanno saputo trasmettere nel nostro territorio la disciplina delle due ruote coinvolgendo giovani e adulti. La serata è stata arricchita dalla esposizione di alcuni prestigiosi modelli di motociclette di nuova generazione come Moto Morini, Caballero, KTM fornite dalla concessionaria Ricci Moto di Perugia, alla quale hanno fatto compagnia alcuni esemplari di motociclette d’antan come la Motobì e la Cagiva.Ma a riaccendere la memoria e le antiche passioni, sono stati le foto ed i filmati antichi e nuovi, raffiguranti motoraduni, gare e motoescursioni nazionali ed internazionali, considerati ancora oggi un patrimonio che il moto club custodisce gelosamente, come messaggio da consegnare alle nuove generazioni. A rendere ancor più piacevole l’appuntamento, il prelibato menu di prodotti nostrani preparato da Moreno, Chef amatore e sostenitore del Motoclub, a margine del quale hanno fatto seguito le premiazioni del Trofeo KTM e del Trial delle regioni, nel quale si sono distinti con successo giovani talenti e veterani che hanno tenuto alti i colori del moto club.