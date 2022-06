Ford Puma, l’ibrida che piace

Con oltre 14.500 vetture immatricolate nel periodo gennaio maggio (fonte ufficiale Unrae) Ford Puma è al terzo posto delle auto più vendute del 2022. Un successo decisamente meritato per un’auto dalle dimensioni compatte – 4,21 metri – dalla linea sportiva e con un ottimo spazio interno. Puma ha tutti gli elementi per sedurre al primo sguardo, iniziando dalla generosa griglia frontale , i grandi gruppi ottici a led, i grandi cerchi da 18 pollici e una linea laterale con tetto discendente che le dona uno stile da coupè. Compatta fuori ma decisamente grande dentro Ford Puma propone un mix di buona qualità e tecnologia. I sedili sono comodi e confortevoli, non mancano gli utilissimi vani portaoggetti, e poi, ovviamente, la tecnologia. Il quadro strumenti è di tipo digitale per gli allestimenti più ricchi, mentre il sistema di infotainment SYNC 3 viene gestito dallo schermo touch da 8 pollici posizionato al centro della plancia, con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano elementi di sicurezza con i più importanti sistemi di ausilio alla guida come il riconoscimento dei segnali stradali, l’assistente alla frenata d’emergenza, il sistema di avviso e mantenimento della corsia e il cruise control adattivo. Ma al di là dello stile moderno Ford Puma può contare su motorizzazioni mild hybryd di ultima generazione che riducono consumi ed emissioni. Il sistema è tanto semplice quanto efficace.

L'ibrido che abbassa i consumi e le emissioni

La motorizzazione EcoBoost Hybrid (disponibile nelle potenze di 125 e 155 CV) si compone del tre cilindri Ecoboost da un litro ed è supportato in accelerazione, da un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V. Durante le fasi di decelerazione lo starter/generator recupera energia e ricarica la batteria, ma lo stesso starter generator funziona anche come motore di spinta , utilizzando l’energia accumulata per “aiutare” il motore a benzina, fornendo potenza ulteriore durante la guida e l’accelerazione. Tutto questo si traduce in una guida fluida e piacevole con ottime accelerazioni, un eccellente comfort di marcia e consumi decisamente contenuti, nell’ordine dei 6,5 litri per 100 Km in un utilizzo misto tra urbano ed extraurbano.

L'Offerta, tanti allestimenti per tutte le esigenze

Oltre che con la motorizzazione 1000 Ecoboost Ford Puma viene proposta anche con il diesel EcoBlue da 120 CV, m non manca la versione sportiva, la ST equipaggiata con il 1500 Ecoboost da 200 Cv. Diversi gli allestimenti proposti: si va dal Titanium Design, per poi salire di livello con Titanium, Titanium X, ST-Line Design, ST-Line, ST-Line X Design, ST-Line X ed ST-Line Vignale. Ford Puma in versione Titanium viene proposta oggi ad un prezzo promozionale di 21.600 euro, per saperne di più e per una prova su strada oggi è possibile rivolgersi alla nuova concessionaria Ford Satiri con sedi a Perugia, Gualdo Tadino, Trevi e Città di Castello. www.satiriauto.it