Ford Kuga ibrida plug-in, un concentrato di efficienza

Ford Kuga, look da vero Suv, con un’altezza da terra importante, un design moderno che nella versione Vignale si arricchisce con un tocco di eleganza soprattutto negli interni dove al centro della plancia spicca il generoso display da 12,3 pollici che mostra anche le informazioni relative al sistema ibrido dove monitorare i flussi di energia.

L’ibrido che fa la differenza

Ed è proprio il sistema ibrido plug-in l’elemento di maggior rilievo, l’efficienza e i bassi consumi sono infatti la prima qualità di Ford Kuga Phev, che stupisce sotto molti aspetti. In una vera prova su strada, tra città, lunghe percorrenze autostradali e percorsi misti questa il Suv di Ford ci ha convinto senza riserve. In un viaggio tra statale e superstrada, con una percorrenza totale di 203 Km, la media dei consumi è stata di 18,6 Km con un litro, ma quello che è più interessante è stata la percorrenza in elettrico pari a 84,3 Km. Partiti con il pieno l’autonomia residua era di 541 Km. Kuga Phev è spinto da un motore benzina ciclo Atkinson di 2500 cc e da un propulsore elettrico alimentato da una batteria ricaricabile da 14,4 Kw per una potenza complessiva di 225 CV.

Un’ibrida dalle grandi doti

Con la batteria completamente carica la Kuga percorre dai 55 ai 65 Km solo in modalità elettrica, opzione selezionabile con un apposito pulsante sul tunnel centrale. Le modalità di guida comunque sono diverse: solo elettrico, ibrido (benzina più elettrico) e solo benzina con la possibilità di ricaricare la batteria durante la marcia. C’è infine la possibilità di preservare la carica della batteria utilizzando solo il motore a benzina, per poi attivare l’elettrico nel momento in cui si circola nei centri cittadini. Nell’uso quotidiano comunque la Kuga si utilizza prevalentemente in modalità ibrida, ed è proprio l’efficienza a sorprendere. In caso di un viaggio, ad esempio, partiamo con la batteria carica, e dopo una sessantina di Km l’energia elettrica si esaurisce, ma il motore elettrico, anche con la batteria di trazione a zero, non smette di interagire grazie all’energia che recupera durante le fasi di rilascio e di frenata. Ovviamente questa Kuga va guidata come un’ibrida, senza comunque penalizzare le prestazioni, ma senza pigiare troppo sull’acceleratore, approfittando dei tratti in rilascio ed in frenata.

Ricarica alla spina ma anche in frenata

La Kuga ibrida plug-in si ricarica facilmente. Con l’auto viene fornito infatti sia il cavo per allacciarsi ad una colonnina stradale sia quello per la presa casalinga. Alla colonnina servono circa tre ore per una ricarica completa, mentre a casa sono necessarie tra le 8 e le 10 ore, in pratica la possiamo lasciare in carica la sera per utilizzarla il mattino dopo. Non sottovalutiamo poi la ricarica nelle condizioni di rilascio e di frenata. Per fare una prova ci siamo arrampicati fino ai 1000 metri del parco eolico di Fossato di Vico, in Umbria, e nell’affrontare la lunga discesa di ritorno abbiamo ricaricato la batteria per circa 10 Km di autonomia.

Eccellente in città

Comunque, a parte le medie e lunghe percorrenze, dove peraltro si apprezza il comfort e la silenziosità, l’utilizzo più interessante è proprio in città dove il motore elettrico la fa da padrone intervenendo costantemente nelle ripartenze, evitando l’utilizzo del motore termico, il che ,anche nella marcia in città, si traduce in consumi davvero irrisori. Il prezzo della Ford Kuga phev ibrida plug in versione Vignale (quella provata) è di 46.250 euro che diventano però 37.500 in promozione fino al 30 settembre con finanziamento Idea Ford. In pratica con questa opzione l’anticipo è zero e la rata mensile è di 472 euro per 36 mesi e un valore finale garantito di 25.021 euro

Per maggiori informazioni e una prova su strada di Ford Kuga ibrida si può visitare l' showroom di Satiri Auto a Città di Castello o collegarsi al sito web www.satiriauto.it/ford/