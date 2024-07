Fiat, la grande Panda ora è realtà

Nel festeggiare i suoi i suoi 125 anni di storia Giovedì 11 luglio nella storica sede torinese del Lingotto Fiat ha svelato la Grande Panda , un’auto inedita che segna il ritorno di Fiat sul mercato globale. Sostenibilità, inclusività, semplicità e bellezza sono i valori che hanno dato vita al progetto, mentre il design si è ispirato all’iconica Panda degli anni ’80. La Grande Panda è letteralmente il clone della prima Panda, che diventa così un nuovo veicolo del segmento B, accessibile e adatto alle famiglie. Il prezzo della Grande Panda partirà da meno di €25.000 per la versione completamente elettrica, mentre la versione ibrida sarà proposta a meno di 19mila euro.

Disegnata in Italia presso il Centro Stile FIAT di Torino, la Grande Panda si ispira a un’idea semplice: una piattaforma multi-energia unica nel suo genere e installabile in tutto il mondo, un design rigorosamente italiano e la possibilità di scegliere la migliore motorizzazione in base alle esigenze dei clienti, elettrica o ibrida. In breve, il nuovo modello segna il passaggio di FIAT dalla produzione locale a una gamma globale. Tra le soluzioni più innovative spicca il cavo di ricarica a spirale che rende l’esperienza di ricarica più semplice e “pulita” . La Grande Panda è infatti la prima vettura sul mercato a disporre di un cavo di ricarica già integrato, che opera in corrente alternata fino a 7 kW, il cavo a spirale ha un alloggiamento specifico sotto il cofano, quindi senza perdita di spazio utile nel bagagliaio, e privilegia la praticità nel quotidiano, essendo facile da maneggiare ed evitando lo sporco dei cavi tradizionali. Come l’iconica Panda degli anni 80 che da oltre quarant’anni ha cambiato il modo di vivere l’automobile, la Grande Panda vanta una personalità cool ed elementi che sorprendono, oltre ad un uso innovativo e intelligente dello spazio. In particolare, la nuova vettura si distingue dalle altre vetture del segmento B per la sua compattezza unica, data dalle dimensioni contenute (3,99 m. di lunghezza al di sotto della media del segmento, 1,57 metri di altezza e 1,76 metri di larghezza), e da una capienza ben organizzata grazie al suo volume compatto: ad esempio, il bagagliaio misura 361 litri mentre la capienza totale dei vani portaoggetti, posti di fronte al passeggero anteriore, è di 13 litri. Come omaggio alla Panda originale, la Grande Panda è dotata di lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere che riflettono l’ambiente circostante e animano la parte inferiore della fiancata. Le livree disponibili sono sette – rosso, bianco, nero, verde, marrone, blu e giallo – in linea con l’iniziativa “No Grey” di FIAT. All’interno, è stato reso uno speciale omaggio a La Pista 500 di Lingotto che ha ispirato alcuni elementi dello spazio interno. Infatti, la plancia e la cornice in policarbonato che comprende il cruscotto da 10” e la radio digitale da 10,25” presentano uno stile unico che richiama la forma della pista del Lingotto e crea un look distintivo. La prima vettura della nuova famiglia Fiat sarà disponibile a fine annio sia in versione elettrica che ibrida. Con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW di potenza, la Grande Panda elettrica offre un’autonomia oltre i 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo ideale sia per l’uso giornaliero in città che per le uscite nel weekend.