Citroën Ami rivoluziona la mobilità urbana con una microcar elettrica pratica e originale, l’abbiamo provata in anteprima

La mobilità elettrica urbana racchiusa in soli 2 metri e 40, con tanto spazio interno, un’autonomia di 75 Km e la possibilità di guidarla a partire dai 14 anni, Citroen Ami rivoluziona il concetto di trasporto urbano individuale offrendo una vettura ecologica ed economica, in grado di muoversi con agilità nei centri urbani.

La prova

L’abbiamo provata in anteprima nel traffico milanese, un percorso cittadino di 15 Km per scoprire le potenzialità di un mezzo che rappresenta una eccellente soluzione per chi si sposta in città potendo accedere liberamente alle aree Ztl. La sua compattezza permette ad Ami di parcheggiare con grande facilità e il raggio di sterzo di soli 7,2 metri gli conferisce una grande manovrabilità Il posto di guida è adeguato anche per le taglie più robuste, la visibilità è eccellente grazie all’ampio parabrezza e al tetto panoramico in cristallo, anche se manca un’aletta parasole e sarebbe utile anche un tendalino per oscurare il tetto. La visibilità posteriore è garantita da due specchietti laterali, ma sarebbe utile anche uno specchietto interno centrale , particolari questi che probabilmente verranno aggiunti in fase di commercializzazione in Italia.

Agile e scattante

Ami si guida con facilità, il suo motore elettrico permette ottime partenze da fermo e in breve si raggiunge la massima velocità limitata a 45 Km/h, e quindi ampiamente nei limiti del codice. Dietro al volante c’è un piccolo cruscotto digitale che indica la velocità, la carica della batteria e l’autonomia residua. I freni funzionano davvero bene e sono aiutati anche da una consistente decelerazione in fase di rilascio che peraltro consente un discreto recupero di energia che ricarica la batteria. Le sospensioni son un po’ rigide, soprattutto sullo sconnesso, ma nel complesso assorbono bene. Certo, i sedili sono davvero spartani e una maggiore imbottitura della seduta non sarebbe male. I comandi sono davvero semplici. Al fianco del sedile di guida c’è una pulsantiera con tre tasti: drive, neutral, e retromarcia. Ami in città si destreggia davvero bene, è agile e scattante, abbastanza silenziosa e il grande abitacolo trasmette una buona sicurezza.

Un abitacolo da scoprire

Nell’abitacolo, comodo per due persone, troviamo un utile supporto per lo smartphone corredato da una presa Usb di ricarica e, come accessorio, è disponibile anche un altoparlante bluetooh che amplifica la musica o le indicazioni del navigatore. Tanti e davvero ampi i vani portaoggetti che troviamo nelle portiere e sul cruscotto, così come risulta comodo il bagagliaio posteriore che una buona capacità.

Come si ricarica

La batteria si ricarica utilizzando il cavo in dotazione alloggiato in un vano della portiera del passeggero attaccandolo ad una comune presa domestica, con un tempo di ricarica massimo di tre ore. Proposta in un unico colore grigio chiaro per Ami sono disponibili quattro Kit di personalizzazione con accessori che il cliente può installare facilmente da solo, nella 4 tonalità: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki.

Scoprila on line

A breve sarà possibile scoprire, configurare e ordinare Ami –100% ëlectric 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tutto, dalla scoperta all’ordine, può essere fatto seduti tranquillamente sul divano, con il tablet o lo smartphone, in pochi clic nel sito web citroen.it, punto di ingresso per iniziare a scoprire Ami e che fornisce le informazioni sul prodotto e sulle soluzioni mirate alle esigenze di utilizzo di ognuno.

L’offerta

In Italia sarà possibile anche acquistare Ami a partire da 5.430 euro (Iva inclusa) con ecobonus statale 2020.C’è poi l’offerta di noleggio che prevede 35 canoni mensili da 19,99€/mese con un primo canone di 1.990 € con ecobonus statale 2020 . Se invece rottamiamo un veicolo ante Euro 3 il primo canone è di 1260 euro e i successivi 35 sempre di 19,90 euro mensili.

