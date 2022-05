ADMotorrad, apre il nuovo showroom per le due ruote BMW

Da oltre 20 anni presente sul territorio con il marchio Bmw auto è arrivato ora il momento per la concessionaria perugina AD Motor di ampliare le proprie competenze anche nel settore delle due ruote. Nasce così ADMotorrad, un esclusivo atelier dedicato a tutta la gamma delle due ruote del marchio bavarese, che sarà inaugurato ufficialmente nei locali della AD Motor di Via Soriano sabato 21 maggio. Sarà una giornata dedicata esclusivamente agli appassionati con la presenza di tanti motociclisti che potranno vedere da vicino tutte le novità del marchio, dalle intramontabili e sempre attuali bicilindriche ai modelli più recenti da strada e offroad, le inedite custom R18 e gli scooter, compreso l’elettrico CE 04 ideale per la mobilità urbana. Ma la novità più ghiotta in occasione dell’inaugurazione sarà l’esordio ufficiale della nuova K1600, l’inedita e poderosa 6 cilindri da 160 Cv ideale per i viaggi e gli spostamenti a lungo raggio. Ma il nuovo showroom Motorrad di Perugia propone anche un angolo dedicato all’abbigliamento e agli accessori e un’officina specializzata per l’assistenza delle moto BMW.

L’inaugurazione di ADMotorrad coincide anche con la rinascita del Club Motorrad Perugia, sodalizio che raduna tutti i possessori delle moto bavaresi, che vede alla presidenza il perugino Giancarlo Bovini. In questa occasione sarà anche possibile, infine, prenotare un test drive per provare in prima persona uno dei modelli della gamma.