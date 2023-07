Caro auto: prezzi in aumento per le famiglie umbre

Possedere un’automobile in Umbria è sinonimo di libertà, un’indipendenza che ti permette di spostarti facilmente fino a raggiungere i posti più remoti della regione. Se in Umbria, acquistare un auto non è costoso come in Sicilia e Abruzzo, farlo non è di certo una passeggiata.

Secondo AutoScout24 per comprare una macchina nel 2003, per una famiglia umbra, erano sufficienti 4,6 redditi familiari netti medi mensili, adesso ne servono ben 7,5 ovvero il 2,9 in più.

Come si legge nell’analisi di AutoScout24, il prezzo medio delle 10 auto nuove più vendute è passato infatti da €10.590 di 20 anni fa a €21.040 del 2023, il 99% in più, mentre i redditi familiari netti medi sono aumentati in misura nettamente inferiore, da una media regionale mensile di €2.326 a €2.810, il 20,8% in più dal 2003 al 2020. Se l’intenzione è quella di puntare sulla sostenibilità, quindi sull’auto elettrica, le mensilità necessarie sono 12,5.

Visto e considerato i prezzi, AutoScout24 sostiene che il mercato dell’usato si conferma la soluzione ideale per chi cerca vetture di nuova generazione, di segmento superiore o con dotazioni maggiori, ma a un prezzo più contenuto e in linea con le proprie tasche.

Il costo di un’auto nuova negli ultimi anni è raddoppiato a causa di molti fattori fra cui nuovi investimenti e l’incessante integrazione di nuove tecnologie sui veicoli in vendita. Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24 sottolinea: “Un altro cambiamento importante è stato apportato nel campo della sicurezza, per cui le auto di oggi hanno molte più funzioni dedicate alla salvaguardia dei passeggeri, e molte di queste sono diventate oggi una dotazione irrinunciabile”.

Ciò che vale per l’Umbria non vale per il resto d’Italia e dall’analisi risulta che a livello regionale, nel 2023 la Sicilia e l’Abruzzo sono i territori dove è richiesto il numero più alto di redditi familiari netti medi mensili per acquistare un’auto nuova (9,7), seguita da Campania (9,5), Basilicata (9,4), Puglia (9,3) e Molise (9,2). Al contrario, ovviamente per una questione di redditi più alti, troviamo la Lombardia e il Trentino-Alto Adige, dove sono sufficienti 6,7 mensilità.