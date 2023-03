I manager si incontrano a Perugia: l'assemblea al Centro Porsche

Manager e alte professionalità del settore terziario sono giunti a Perugia in oltre settanta, da tutte le regioni del centro Italia e anche dalla Sardegna, per l’assemblea annuale dell’associazione Manageritalia che è stata ospitata sabato 25 marzo al Centro Porsche Perugia, in via Settevalli. La struttura, infatti, sebbene svolga ovviamente la funzione principale di concessionaria, si presenta come un vero e proprio centro polifunzionale dotato di uno spazio adibito a sala conferenze, punti di accoglienza e servizi multimediali.

“Abbiamo scelto Perugia – ha spiegato Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia-Romagna – innanzitutto per la sua posizione geografica, ma anche perché volevamo essere tra i primi a usufruire dei servizi offerti dal nuovo concept Destination Porsche che è stato inaugurato da poco anche qui a Perugia. La nostra associazione riunisce i manager del settore terziario e visto che questa struttura applica ai dirigenti questo contratto di categoria, ci siamo trovati come a casa nostra. Abbiamo perciò sviluppato i nostri temi e approfittato della location per approfondire l’argomento della mobilità elettrica. Come manager siamo molto curiosi di scoprire le nuove opportunità che offre e capire quali siano le strategie per la mobilità del futuro in casa Porsche”.

“È stato molto gratificante essere stati scelti da Manageritalia, dopo gli adeguamenti ai nuovi standard Porsche che abbiamo apportato alla struttura – ha commentato con piacere Fotinì Giustozzi, amministratore e direttore generale di Autocentri Giustozzi, concessionaria ufficiale Porsche in Umbria –. Manageritalia ha, infatti, recepito la nostra volontà di poter utilizzare questo centro non solo per eventi di carattere automobilistico, ma anche per iniziative aziendali o associative. Destination Porsche, dopotutto, è molto tecnologica e ciò ci consente di mettere a disposizione una miriade di servizi. Questo evento è quindi una grande opportunità non solo per noi, ma anche per l’intera città, in chiave turistica e promozionale. L’accoglienza dei manager ha infatti previsto anche un tour del centro storico, con le nostre auto elettriche, alla scoperta delle bellezze di Perugia”.

“Il tema della mobilità elettrica è oggi centrale e il nostro marchio vi sta investendo molte risorse – ha aggiunto Enrico Agamennone, responsabile marketing di Centro Porsche Perugia –. all’evento organizzato con Manageritalia ha infatti presenziato, anche Giovanni Lucchino e-performance manager di Porsche Italia, che ha approfondito queste tematiche con dati attuali su infrastrutture e consumi e, insieme all’imprenditore umbro Luca Bacchi, ha fornito, ad un pubblico curioso e partecipe, molti spunti sull’utilizzo quotidiano di una vettura elettrica”.

È stata quindi l’occasione per provare una gamma di vetture elettriche di eccellenza in grado di dimostrare come questo tipo di motorizzazioni sia divertente e performante.