Art Engineering, innovazione e tecnologie d’avanguardia sulle rive del Trasimeno

L’ART è un’azienda umbra di rilevanza mondiale, e nella sua sede di Passignano è attiva nella progettazione di prodotti elettronici di eccellenza e ad elevato valore tecnologico nei settori automotive, aerospace, motorsport e ferroviario. Nell’ambito della partnership con Lamborghini oggi Art potenzia il sistema di infotainment con un importante aggiornamento che viene installato nei nuovi modelli della Huracán EVO dall’inizio del 2021. Nel dettaglio il Lamborghini Infotainment System (LIS) offre agli occupanti del veicolo più flessibilità e libertà nella gestione dei sistemi centralizzati, comprendendo funzioni di navigazione, comfort, sicurezza e intrattenimento. Non solo: con la sua connettività Internet integrata, LIS è in grado di garantire agli automobilisti nuove funzionalità come la raccolta di informazioni del mezzo, servizi diagnostici e impostazioni utente; servizi per il monitoraggio del traffico in tempo reale (Live Traffic); aggiornamenti software e assistente personale Amazon Alexa.

Alexa on board

L’integrazione di Alexa su questa vettura garantisce un'esperienza in auto coinvolgente, aspetto chiave nel prossimo futuro. La collaborazione con Amazon plasma una visione innovativa, con nuovi strumenti e tecniche per rendere l’esperienza di guida sempre più ricca e interattiva. Con il sistema LIS sviluppato con Art il guidatore migliora così la propria esperienza al volante, potendo accedere direttamente col profilo vocale a tutti i servizi Amazon, per scegliere la propria musica preferita, indicare la propria destinazione al sistema di navigazione, regolare la temperatura del climatizzatore, l’illuminazione interna e il riscaldamento dei sedili, effettuare una chiamata e molto altro ancora.

Un’esperienza di guida unica e coinvolgente

I servizi connessi sono innovativi e proiettati nel futuro, per soddisfare i bisogni dell’industria automobilistica globale che guarda sempre più a veicoli maggiormente intelligenti, in grado di migliorare il confort e la sicurezza. Con il nuovo sistema OTA (Over The Air) di LIS, gli aggiornamenti software possono essere effettuati da remoto direttamente, senza la necessità di dover usufruire del servizio di assistenza in officina. Questo assicura un costante e puntuale aggiornamento in linea con le funzionalità del mezzo. Le informazioni principali sullo stato dell'auto vengono inviate in tempo reale e i dati vengono elaborati per dare all’utente nuovi servizi, dal monitoraggio del veicolo all’avviso di velocità passando per la manutenzione preventiva e molto altro ancora. Il tutto nel pieno rispetto della privacy, in modo che il proprietario della Lamborghini Huracán EVO possa scegliere liberamente quali servizi utilizzare.

Anche in pista

LIS, infine, è utilizzabile anche nell’uso della Lamborghini in pista, includendo una funzione di telemetria orientata alla performance che consente al pilota una guida migliorata. Come, ad esempio, la possibilità di registrare i percorsi, mappe, video e audio delle sessioni di gara; di visualizzare le notifiche live sulla mappa relative al tempo parziale e al giro effettuati in pista; di analizzare i dati e condividerli assieme ai risultati su app dedicate.

Gallery