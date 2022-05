Alfa Romeo Tonale, anteprima a Perugia

Arriverà a breve su strada la tanto attesa Alfa Romeo Tonale. Il Suv compatto del marchio del biscione è stato presentato al pubblico in anteprima assoluta nei locali della storica concessionaria Marchi di Perugia alla presenza di una folla entusiasta alla quale si è unito il sindaco di Perugia Andrea Romizi affiancato dagli assessori Otello Numerini e Margherita Scoccia. Tutti gli intervenuti hanno finalmente potuto ammirare da vicino la nuova nata che inaugura l’era dell’elettrificazione del marchio, un’auto compatta e tecnologica dotata di un motore benzina 1500 da 130 Cv e un sistema ibrido a metà strada fra quelli mild e i full tradizionali: il motore elettrico è integrato nel cambio robotizzato a doppia frizione e sette marce e, con i suoi 20 CV, permette di fare manovra o di muovere l’auto per brevi tratti senza emissioni. Dopo questa anteprima seguiranno i test drive per tutti coloro che vorranno provare la nuova Alfa Romeo Tonale prenotandosi per il week end dell’11 e 12 giugno presso la concessionaria Alfa Romeo Marchi di Perugia.