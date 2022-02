A Perugia la prima colonnina di ricarica rapida di Volvo Italia

Parte da Perugia la rete di ricarica ultrafast per auto elettriche targata Volvo. E’ stata infatti inaugurata a Corciano, presso la sede della concessionaria Autogroup del gruppo Ambrosi, la prima delle 30 colonnine di ricarica del marchio svedese che saranno installate presso le concessionarie Volvo di tutta Italia così da garantire ai possessori di un’auto elettrica o ibrida plug-in una ricarica in tempi rapidi grazie alla potenza dell’impianto in grado di erogare fino a 150 KW. Ma quello che i responsabili di Volvo Italia e della concessionaria Ambrosi hanno tenuto a sottolineare è che questi impianti di ricarica non sono riservati esclusivamente alle auto del gruppo Volvo ma anche a tutti gli automobilisti che posseggono un’auto elettrica in grado di poter alimentare la ricarica rapida in corrente continua. “Abbiamo in gamma diversi modelli sia elettrici che ibridi plug-in – ha affermato Bob Lonardi, direttore dell’Ufficio stampa di Volvo Italia – ma oltre ad avere delle auto efficienti e con una buona autonomia è importante poter contare su una rete di ricarica rapida il più diffusa possibile in modo da poter ricaricare l’auto in tempi brevi. Noi di Volvo facciamo la nostra parte grazie alla collaborazione con i nostri concessionari, e per l’impianto di Perugia dobbiamo ringraziare la concessionaria Ambrosi, nostro partner fin dal 1975”. L’energia erogata dalla colonnina installata a Corciano, sul piazzale proprio accanto al nuovo Mc Donald, è fornita dalla Duferco Energia ed è ricavata esclusivamente da fonti rinnovabili. L’impianto si può gestire attraverso l’applicazione Plugsurfing, ma quello che è più interessante è il costo dell’energia che che è di 0,35 centesimi al Kw, il che significa che nel caso di un ricarica da 50 Kw la spesa sarà di 17,50 euro. I tempi sono estremamente contenuti, basti pensare che per ricaricare una Volvo Xc40 con batteria da 75 Kw sono necessari 37 minuti per caricare da zero all’80 per cento, potendo così disporre di un’autonomia di circa 400 km. Quella di Corciano è la quinta colonnina di ricarica rapida installata a Perugia.