Video - Ecco la nuova Mini

A 20 anni dal lancio della moderna MINI, l'ultima generazione di modelli si presenta al top della forma. Il concept associato al rilancio del marchio, ovvero quello di costruire vetture premium per il segmento delle compatte, si è trasformato in una storia di successo unica e globale. L'originale nel segmento delle compatte premium passa quindi alla prossima fase della sua evoluzione. Con un profondo restyling per la MINI 3 porte, per la MINI 5 porte e per la MINI Cabrio, la casa automobilistica premium britannica assicura divertimento di guida, design espressivo e stile individuale.