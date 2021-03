Con Opel Grandland X 4x4 sui monti Sibillini

L’architettura del Suv opel utilizza un motore termico da 200 Cv in abbinamento a due motori elettrici, uno per ogni asse, trasformandola così in una vera 4x4 capace di affrontare senza difficoltà percorsi particolarmente impegnativi potendo contare su una trazione integrale estremamente efficiente. Dallo stile classico, tipico del marchio, grandland si distingue per un look sportivo e muscoloso esaltato dai cerchi da 19 pollici. La linea è pulita, quasi essenziale, con un bell’equilibrio di forme. L’abitacolo mostra linee avvolgenti con materiali di buon livello, in grado di appagare sia il tatto che la vista. Il cruscotto ha un aspetto tradizionale, con tutti gli indicatori analogici ben leggibili, mentre al centro della plancia trova posto il monitor dell’infotainment. Su strada Grandland è decisamente agile. Viaggiando in modalità ibrida il Suv di Opel si apprezza per l’agilità sui percorsi misti ma anche per il comfort e la silenziosità di marcia. Grandalnd X si muove con sicurezza sulle strade di montagna e in caso di neve basta selezionare la modalità 4x4 e il nostro Suv, grazie al motore elettrico sull’asse posteriore, si trasforma in una vera off-road in grado di affrontare in sicurezza anche percorsi innevati potendo contare su una trazione estremamente efficiente. Grandland dispone di diverse modalità di guida: solo elettrica per viaggiare in città a zero emissioni, ibrida, che combina l’azione dei motori elettrici e di quello a benzina, sport che abbina l’azione dei tre motori con una reattività da vera sportiva, e ovviamente 4x4. Grandland ricarica la batteria grazie alla presa esterna collegabile sia ad una colonnina stradale sia ad una presa casalinga, ma è possibile ricaricare energia in fase di rilascio o di frenata, aiutandosi anche con la posizione B sulla leva del cambio che incrementa la decelerazione accumulando una maggiore quantità di energia. C’è infine la modalità E save, che consente non solo di preservare la carica della batteria forzando l’utilizzo del solo motore a benzina ma anche di ricaricare durante la marcia senza la necessità di una presa esterna. Grandland X è un Suv versatile, adatto sia nella marcia su strada sia sui percorsi accidentati e con scarsa aderenza dove la trazione integrale fa la differenza