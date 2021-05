Ineos Grenadier, anteprima assoluta a Perugia

Gallery









Un fuoristrada senza compromessi, adatto a tutti i terreni e in grado di superare qualsiasi ostacolo. Ineos Grenadier ha fatto la sua prima ed unica apparizione in Italia proprio a Perugia in occasione della sosta del Giro d’Italia. La squadra Ineos, che annovera tra le sue file campioni del calibro di Filippo Ganna, cinque volte iridato e vincitore di una tappa in questo Giro 2021, Gianni Moscon, il figliol prodigo del ciclismo italiano, e del colombiano Egan Bernal, vincitore del Tour de France e attuale maglia rosa del giro 2021, ha fatto una breve apparizione alla coutry house il Poeta Contadino, dove è stata presentato l’inedito fuoristrada Grenadier che sarà commercializzato in Italia nel 2022. Una bella sorpresa per i tanti appassionati presenti all’incontro, dove sono state svelate le principali caratteristiche di quello che dal prossimo anno sarà l’unico vero fuoristrada presente sul mercato italiano ed europeo. La sua struttura è semplice: telaio a longheroni ad alta rigidità, sospensioni ad ampia escursione, coppia elevata già dai bassi regimi, scatola di rinvio a due velocità, differenziali bloccabili e pneumatici all-terrain. Non stupisce che il Grenadier offra sempre una trazione potente e sicura. Grazie all’impianto frenante con ABS e alla funzione Hill Climb Assist, si potrà contare su Grenadier in ogni situazione di guida.Il modello presentato a Perugia è ancora una versione provvisoria, solo la carrozzerie è quella definitiva, mentre gli interni sono ancora in fase di realizzazione e saranno sorprendendi e innovativi – hanno assicurato i responsabili italiani del marchio – la motorizzazione scelta invece è BMW 6 cilindri, sia benzina che diesel.