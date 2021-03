PIANETA MOTORI | Ford Mustang Mach-e, anteprima assoluta a Perugia allo Store Bacci

Quando si pronuncia il nome Mustang il pensiero corre subito alla più famosa muscle car di Ford, un’auto che ha fatto e fa sognare per il rombo poderoso del suo otto cilindri a benzina. Ma oggi Mustang è anche il primo veicolo completamente elettrico di Ford in grado di trasmettere le stesse sensazioni di potenza e di sportività in perfetto silenzio, basta aggiungere al nome Mustang la declinazione Mach-E.

Il primo contatto con la Mustang Mach-e è stato al Ford Store Bacci di Perugia che ci ha offerto l’opportunità davvero unica di guidarla per la prima volta. Appena saliti a bordo rimaniamo piacevolmente sorpresi dall’aspetto quasi minimalista della plancia dove al centro campeggia un display dalle dimensioni davvero generose, mentre dietro il volante c’è un cruscotto digitale con le indicazioni essenziali di marcia. Si procede in perfetto silenzio e quando affondiamo sull'acceleratore la spinta è davvero poderosa, l’accelerazione è bruciante e si ha la netta sensazione di essere al volante di un’auto ad alte prestazioni. La posizione di guida è leggermente rialzata e offre un’ottima visibilità, e si apprezza anche l’assetto e la precisione dello sterzo. Davvero potenti i freni che però in città si usano davvero poco.

La Mustang Mach-e infatti si guida essenzialmente con un solo pedale, quello del gas, che in rilascio consente una forte decelerazione che oltre a rallentare l’auto in maniera decisa recupera l’energia che viene trasferita alla batteria. La versione che abbiamo provato era quella con trazione integrale e batteria extended range che sviluppa 351 CV c e ben 580 Nm di coppia per un’accelerazione da 0 a 100 km/h da 5,1 a 5,6 secondi al pari di una vera auto da corsa! Per quanto riguarda l’autonomia invece con batteria extended range si possono percorrere fino a 610 km tra una ricarica completa e l’altra. Mustang Mach-E è già possibile prenotarla , e arriverà nei Ford Store nella seconda metà dell’anno.

Gallery