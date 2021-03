Anteprima in Altotevere per la nuova Jeep Compass

Arriva anche in Umbria la nuova Compass. L'ultima edizione del Suv del Marchio Jeep ha fatto la sua prima apparizione alla concessionaria Jeep Satiri di Città di castello, accolta dal responsabile e dalla forza vendita della sede che ha potuto apprezzare tutte le novità introdotte da questa nuova versione. Nuova Compass si mostra con un Look più elegante e interni di pregio. Dalle inedite linee della plancia emerge il nuovo sistema infotainment Uconnect™ da 10,1’’ con display Ultra HD. L'innovazione coinvolge anche il quadro strumenti completamente digitale da 10,25” con risoluzione Full HD. Sempre di serie trovi anche cerchi in lega da 18” con nuovo design, vetri oscurati e fari Full LED con DRL integrato. Esteticamente le linee del paraurti anteriore e del profilo delle luci conferiscono alla nuova Compass un aspetto più moderno e imponente. Inoltre, anche l’iconica griglia frontale a sette feritoie è completamente rinnovata e sottolinea il tratto distintivo di questo SUV compatto.

I Motori

Nuova Compass permette di scegliere tra diverse propulsioni che riducono consumi ed emissioni.

I motori 1.3 turbo T4 benzina FWD da 130 CV, con cambio manuale, e 150 CV, con cambio automatico DDCT, si distinguono per prestazioni reattive ed efficienti nel pieno rispetto degli standard euro 6D-final. Il motore 1.6 Multijet II Diesel FWD invece, migliora la potenza con i suoi 130 CV e riduce le emissioni di CO2 del 10%.

Il prezzo

Nuova Compass, nella versione Limited ha un prezzo di partenza di 33.000 euro.

Per saperne di più e per provare la nuova Compass e tutta la gamma Jeep: www.satiriauto.it/jeep/



