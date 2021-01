Umbria, venti freddi su tutta la regione: tanta pioggia, ma anche nevicate (modeste) sopra i 400 metri

Stavolta i fiocchi di neve dovrebbero cadere anche in alcune città dell'Umbria con la perturbazione che sta arrivando in queste ore portando area artica. Il bollettino di 3bmeteo.com indica 48 ore di area fredda e un cielo nuvoloso che prevalentemente porterà pioggia ma anche neve certamente tra 450-500 metri di altezza, in alcuni centri, di notte, anche a 300 metri. Non si parla di accumuli rilevanti, forse tetti e giardini imbiancati, ma in montagna si dovrebbero superare i 10-15 centimetri (sopra mille metri). I primi fiocchi misti ad acqua dovrebbe verificarsi nell'area del Trasimeno, Orvietano, Alta Umbria e folignate a partire dalla mattinata di oggi.

Ma secondo 3Bmeteo dal "pomeriggio ed in serata, con l'ingresso graduale di aria più fredda in quota, specie su Umbria, sarà possibile la formazione di fenomeni localizzati, che porteranno nevicate a quote ancora più basse (a partire localmente dai 350m)". Nella seconda parte del 5 gennaio i fenomeni nevosi dovrebbero riguardare in particolare eugubino-gualdese, Altotevere, Valnerina e fiocchi anche sulle colline perugine. Le temperature oscilleranno da 0 ad una temperatura massima di 3 gradi.

Anche per l'Epifania è prevista una giornata di maltempo e freddo: prevalentemente pioggia su tutto il territorio regionale e neve tra i 400-500 metri (precipitazioni modeste). Nella tarda serata e inizio notte con le temperature più basse saranno maggiori le possibilità di nevicate anche a 300 metri lungo l'appennino umbro-marchigiano e perugino.