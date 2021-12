Maltempo, tanta pioggia e neve sopra gli 800 metri. E domani? Cambiano le previsioni: quota neve in rialzo e pochi disagi

Dopo le prime previsioni meteo che prevedevano anche in Umbria da stanotte fino al pomeriggio di domani nevicate anche in pianura con accumuli addirittura importanti sopra i 400 metri, il tiro degli esperti, dopo la consulta delle ultime cartine, è stato corretto. Gli esperti di Umbria Meteo, scettici su neve a basse quote, hanno confermato nella tarda serata di oggi, tramite la loro pagina Fb, che "restiamo dell'idea che potrà scendere (qualche fiocco ndr) tra la pioggia anche su qualche fondovalle, difficilmente però avremo accumuli sotto i 450/500 metri di quota". E in particolare la nevicate - a quote collinari - si concentreranno soprattutto in Altotevere, Altochiascio (eugubino-gualdese) e Valnerina. La neve ci sarà ma senza creare disagi. Nel resto dell'Umbria piogge e cielo coperto e temperature poco superiori ai 2 gradi. Da domenica invece è prevista una tregua: temperature basse ma cielo tendenzialmente sereno. Nella giornata di oggi tanta pioggia in tutta l'Umbria ma nevicate sopra gli 800 metri su gran parte dei rilievi regionali. Imbiancati i passi di montagna in Altotevere.