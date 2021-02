Umbria, fine settimana sotto zero: venti gelati e nevicate diffuse dai 300metri

Un fine settimana all'insegna del freddo, con minime anche fino a - 5 gradi, con tanto di nevicate sparse in Umbria fino a valle e l'allarme gelo su tutte le strade del territorio regionale. La previsione porta la firma di 3bmeteo.com: “tra venerdì e sabato una perturbazione interesserà il Centrosud portando a nevicate a quote collinari se non fino in pianura” - ha spiegato l'esperto meteo Ferrara- “in particolare venerdì neve anche in pianura entro sera su Toscana, Umbria, aree interne di Marche e Abruzzo. Mentre per sabato sono previste condizioni in via di miglioramento ma conesidue nevicate in pianura tra Umbria e Toscana".

La neve dovrebbe ammantare di bianco anche Perugia. Da sabato pomeriggio per tutta domenica cielo sereno ma tanto, tando freddo e vento gelido: "Avremo a che fare con un netto tracollo delle temperature a partire dal versante adriatico progressivamente verso il resto della Penisola, con perdita anche di oltre 10-15°C su Alpi e Appennino dove il clima si farà gelido ( previsti valori fino a -12/-15°C dai 1500m, fino a -7/-10°C a 1000m). La senzasione di freddo verrà inoltre accentuata dai venti anche forti di bora e grecale, che soffieranno con raffiche superiori ai 60-70km/h a partire dall'Adriatico. Nella giornata di sabato le temperature massime potrebbero non superare i 3-5°C al Nord e sulle regioni adriatiche".