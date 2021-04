Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 27 e il 28 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Lunedì 26 aprile "cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per nubi di tipo medio-alto. Non escluse isolate, deboli, piogge in serata. Venti: deboli meridionali con temporanei rinforzi nel pomeriggio. Temperature: minime in aumento, massime in lieve diminuzione".

Martedì 27 aprile "cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in estensione, dal pomeriggio, dai settori meridionali a tutta la regione. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, massime in diminuzione".

Mercoledì 28 aprile "cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco su tutta la regione. Venti: deboli meridionali. Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione".