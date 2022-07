Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per domenica 10 e lunedì 11 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 11.37 del 9 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Correnti fresche settentrionali sull'Italia mantengono temperature su valori bassi e decisamente gradevoli, innescando instabilità sulle regioni meridionali adriatiche e ioniche, ma in deciso miglioramento nel pomeriggio. Sul resto della Penisola bel tempo".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 10 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento pomeridiano sui rilievi. Venti: in calo le minime; in sensibile aumento le massime, tuttavia su valori gradevolmente estivi. Temperature: da deboli a moderati dai quadranti orientali".

Lunedì 11 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con qualche isolata precipitazioni sui rilievi orientali in esaurimento prima di sera. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: in lieve aumento le minime; stazionarie le massime".