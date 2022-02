Meteo in Umbria, le previsioni della Protezione Civile per il fine settimana

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile, aggiornate alle 9.57 del 25 febbraio.

Venerdì 25 febbraio "cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con nubi in aumento sui settori settentrionali nel corso della mattinata a cui potrebbero essere associate brevi e deboli piogge. Deciso peggioramento nel corso del pomeriggio con cielo coperto e precipitazioni sparse sui settori settentrionali che in serata assumeranno carattere di rovescio o temporale, estendendosi a tutta la regione. Nottetempo previste precipitazioni nevose, più insistenti sulle creste appenniniche, ma che potrebbero scendere fino a 500-700m sui settori orientali. Venti: da deboli a moderati meridionali, in serata diverranno forti da NE con ulteriori rinforzi sui rilievi. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali".