Bollettino meteo Umbria per il fine settimana: tre giorni di maltempo, raffiche di vento e torna la neve montagna

Il maltempo è arrivato anche in Umbria ma rispetto ad altre regioni, in particolare le Marche, le condizioni attuali e le previsioni per i prossimi giorni non destano particolari preoccupazione. Unica eccezione per la giornata di oggi - 23 febbraio - le raffiche di vento che potranno arrivare intorno ai 70 chilometri orari soprattutto lungo l'appennino umbro-marchigiano. Per il resto piogge diffuse ma non sono previsti eventi estremi come bombe d'acqua. Nel fine settimana tra schiarite e rovesci tornerà un po' di neve (per gli amanti delle passeggiate e ciaspolate) ma soltanto sopra i 1200 metri di altezza.

Le previsioni di Umbrimeteo: "Sabato 24 e domenica 25 febbraio all'insegna dell'instabilità, piogge sparse si alterneranno a schiarite anche prolungate, rovesci e qualche raggio di sole, specie nel pomeriggio di domenica 25 febbraio. Lunedì 26 febbraio tornano le piogge più diffuse e consistenti mentre da martedì 27 febbraio tendenza a miglioramento però con ancora instabilità atmosferica e qualche locale pioggia. Temperature in calo tra sabato 24 e domenica 24/5 febbraio, fin su valori prossimi alle medie del periodo (rovesci nevosi fin sui 1200 m di quota), in aumento lunedì 26 febbraio".