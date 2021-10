Le previsioni di Umbria Meteo: "Fa freddo e farà anche più freddo, neve anche a 1200 metri"

Il sito specializzato Umbria Meteo stila il bollettino della settimana. Ecco le previsioni: "Lunedì 11 ottobre nubi in aumento, precipitazioni in moderata intensificazione lungo l’Appennino con qualche piovasco possibile anche più ad ovest, specie al mattino quando anche la quota neve sarà in calo fin sui 1200/1400 metri. Temperature in calo, anche di 4°C/5°C rispetto ad oggi, venti moderati o forti nord orientali".

Martedì 12 ottobre "miglioramento con tendenza a cessazione delle precipitazioni ovunque, anche in Appennino, nubi in calo e maggiore presenza di sole soprattutto sui settori occidentali della regione, temperature in lieve/moderato aumento, venti in attenuazione".

Mercoledì 13 ottobre "nubi di nuovo in aumento con piogge sparse lungo l’Appennino, qualche piovasco possibile anche più ad ovest, temperature in lieve aumento, neve oltre i 1700/1800 metri di quota in Appennino in calo nel pomeriggio, fin sui 1400 metri in serata, venti moderati nord orientali".

Giovedì 14 ottobre "ancora molte nubi e residue, locali precipitazioni al primo mattino lungo l’Appennino, nevose fin sui 1200/1400 metri di quota. Migliora nel corso della mattinata e nel pomeriggio con cessazione delle precipitazioni e nubi in calo ma farà ancora freddo con valori massimi in ulteriore, lieve calo, venti moderati o forti di tramontana".

Tra venerdì 15 e sabato 16 ottobre "cielo poco nuvoloso od a tratti nuvoloso con qualche addensamento in Appennino ma senza precipitazioni, temperature in lieve/moderato aumento ma ancora ampiamente sotto media, venti moderati o forti di tramontana in attenuazione da sabato 16 ottobre".

Domenica 17 ottobre "possibile nuovo aumento delle nubi con precipitazioni sparse in Appennino, temperature in lieve aumento, evoluzione comunque ancora incerta".