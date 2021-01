Meteo, le nuove previsioni: allarme ghiaccio per le prossime 24 ore, nevicate deboli sull'Umbria

Il freddo e il ghiaccio desteranno disagi ai cittadini umbri più della neve che, da oggi pomeriggio e domani, dovrebbe cadere in maniera modesta - secondo 3bmeteo - anche a quota inferiori ai 400 metri di altezza lungo all'appennino settentrionale e nel sud quota neve leggermente superiore. In nottata fiocchi anche in centro storico a Perugia. Ma sia per oggi che domani le precipitazioni saranno comunque modeste e non si prevededono accumuli rilevanti oltre i 900metri. Il forte abbassamento delle temperature provocherà lastre di ghiaccio pericolose lungo le arterie umbre tra domenica notte e lunedì mattina, rischio ghiaccio anche per la prima mattinata di martedì 12 gennaio.

Secondo Umbriameteo le quote neve per aree geografica dell'Umbria sarebbero le seguenti: "nel pomeriggio odierno scenderà fin sui 300/500 metri di quota sul perugino settentrionale, eugubino gualdese e tutto il nord dell’Umbria, mentre a sud del perugino fino all’orvietano e lo spoletino staremo tra i 500/700 m di quota, naturalmente quote di 500 metri più probabili nei settori appenninici, sul sud dell’Umbria 700/900 metri di quota, sull’Umbria centro meridionale le precipitazioni (pioggia) potranno risultare a tratti anche intense".

Lunedì invece le precipitazioni saranno praticamente assenti su tutto il perugino e Trasimeno mentre cielo nuvoloso con un po' di nevischio lungo l'appennino. Ecco le analisi degli analisti di 3bmeteo.com: "Nottetempo residui fenomeni nevosi su Est Umbria in esaurimento. Cieli con nuvolosità irregolare nel corso della giornata con nuovi deboli fenomeni nevosi pomeridiani (da sta) su Appennino umbro; residui e isolati nevischi pomeridiani anche tra orvietano e Amiata".