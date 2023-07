Estate 2023, altra giornata caldissima ma arrivano buone notizie: "Temperature giù di 13 gradi e piogge"

Il grande caldo in Umbria oggi dovrebbe toccare il suo culmine con picchi intorno ai 40 gradi su tutti i territori regionali. Ma dopo la salità delle temperature dovrebbe iniziare una sorta di discesa, addirittura, andando sotto i 30 gradi per diversi giorni. L'analisi porta la firma della pagina Fb di UmbriaMeteo che per le prossime 36 ore prevede un calo importante: "una discesa anche di 12°C/13°C entro giovedì 27 luglio a partire dal nord della regione".

"Proprio le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 luglio saranno le giornate più piacevoli, temperature in media o leggermente sotto media, aria asciutta e brezze da nord. Poi dal prossimo fine settimana tornano le correnti sud occidentali, un po' più calde, poco sopra media, e più umide". Insomma una tregua importante e che non compromette le vacanze di tanti umbri.

Buone notizie arrivano anche dagli studi sul ritorno delle piogge dopo il grande caldo che ha sottratto risorse idriche importanti: "Per quanto riguarda possibili precipitazioni c'è qualche novità, innanzitutto la possibilità di qualche veloce rovescio o temporale proveniente da ovest nella giornata di martedì 25 luglio, proveniente da nord nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio. Inoltre probabile ritorno di qualche temporale pomeridiano, soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi, a partire dagli ultimissimi giorni di luglio e soprattutto ad inizio agosto".