Un fine settimana di estate "anticipata": Perugia con picchi oltre gli 30 gradi. Piogge... si spera prossima settimana

"Fase stabile e soleggiata sull'Umbria, grazie al rinforzo ulteriore dell'alta pressione che garantirà almeno fino a domenica una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in un contesto climatico estivo": l'analisi porta la firma di Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com che ha stilato il bollettino sull'Umbria da qui a fine settimana. "Molto caldo nelle ore pomeridiane con temperature massime che entro il weekend raggiungeranno punte di 32-34°C su pianure e fondovalle, specie fra Ternano e basso Perugino": ha continuato l'esperto di 3bmeteo.

Meteo Perugia: tempo stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a domenica. Contesto climatico estivo, con valori di temperatura massima sopra la media; punte di 30-31°C entro il weekend. Venti da Ovest, deboli o moderati.

Meteo Terni: tempo stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a domenica. Contesto climatico molto caldo per il periodo, con temperature massime che raggiungeranno punte di 33-34°C entro il weekend. Venti da Ovest, deboli o moderati.

PIOGGE IN ARRIVO? "I rovesci e temporali della prossima settimana colpiranno comunque in modo molto localizzato e disomogeneo. Per quanto localmente si potranno registrare anche accumuli importanti, di fatto non si risolverà il serio deficit idrico in cui versa soprattutto il Nord Italia. Ci vorrebbero infatti le grandi perturbazioni atlantiche, che distribuiscono la pioggia ‘democraticamente’; tuttavia non si intravede il loro arrivo neanche sul lungo termine a causa della frequente persistenza di un campo anticiclonico di blocco sull’Europa occidentale (che ci portiamo ormai dietro dallo scorso inverno). Non solo, ma inevitabilmente andando incontro alla stagione estiva, statisticamente le precipitazioni risultano a carico quasi esclusivo di temporali localizzati, con piogge dunque non omogenee sul territorio. C’è dunque da aspettarsi un ulteriore aggravio della condizione siccitosa su diverse aree d’Italia (specie al Nord), contestualmente a temperature spesso superiori alle medie del periodo.”