Umbria e caldo, scatta il livello 3 "forte disagio" 72 ore: le temperature e le previsioni meteo fino al 2 agosto

Emergenza calore in tutta l'Umbria a partire da oggi e che andrà avanti per tutto il primo agosto. Il livello è quello 3: ovvero fase di forte disagio come stabilito dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute. I bollettini per l'Umbria indicano temperature massime percepite rispettivamente di 36, 36 e 34 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Anche Umbriameteo ha confermato la forte emergenza calore: "Anche sull’Umbria gran sole e farà molto caldo con valori massimi compresi tra 34°C e 40°C ma sicuramente un po’ inferiori a quanto si poteva prevedere fino a qualche giorno fa". Bisognerà aspettare l'inizio di agosto per un po' di fresco: "Migliorerà al nord, nubi e qualche isolata pioggia la centro, specie al mattino, mentre al sud ancora sole e molto caldo. Al nord e poi al centro comunque, inizieranno a calare le temperature. Sull’Umbria nubi irregolari con addensamenti e possibili isolate piogge tra la mattinata ed il primo pomeriggio di domenica 1° agosto, mentre lunedì 2 agosto cielo sereno o poco nuvoloso, il calo moderato, circa 6°C/7°C in meno le temperature massime, riporterà i valori nelle medie del periodo, nulla più".



".