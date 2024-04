"Umbria, nel fine settimana probabili massime intorno ai 30 gradi"

Giorni di caldo record in arrivo? Per Michele Cavallucci di Perugia Meteo "gli aggiornamenti serali dei vari modelli meteo previsionali, ci mostrano uno scenario davvero fuori da qualsiasi range per la prima decade di aprile".

Come si legge nel post social "la maggior parte dei centri di calcolo mondiali, ci piazzano, nella giornata di sabato 6 aprile, ma anche domenica 7 e lunedì una temperature di +16 gradi a 850Hp, una quota media compresa tra i 1350 e 1500 metri all'incirca, che significherebbe, in questo caso, temperature pari o leggermente al di sotto dei 30 gradi nelle zone pianeggianti dell'Umbria".

E ancora: "Ricordiamo - aggiunge Michele Cavallucci - che, la temperatura media massima di giugno, si ripetiamo, di giugno, è 26 gradi, quindi qui saremmo anche al di sopra di tale valore, e la cosa non sarebbe riservata solo all'Italia, in quanto l'ondata di calore subtropicale, si spingerebbe fin oltre la Lettonia e l'Estonia, sulla zona della Russia a est della Penisola di Kola, dove arriverebbe il promontorio di alta pressione africano".