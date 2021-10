Che tempo farà in Umbria nel fine settimana, le previsioni della Protezione Civile per il 9 e il 10 ottobre

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 9 e il 10 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.22 di venerdì 8 ottobre.

Sabato 9 ottobre "Generale miglioramento, salvo qualche isolato piovasco residuo sui crinali appenninici in esaurimento nel pomeriggio. Altrove non si prevedono precipitazioni degne di nota. Venti: ancora venti forti nord-orientali con rinforzi sui settori appenninici dove non si escludono raffiche più sostenute lungo i crinali. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Domenica 10 ottobre "tempo in miglioramento con nuvolosità irregolare e la possibilità di qualche isolata pioggia intermittente sui settori appenninici al mattino. Venti: venti forti da Nord-Nord-Est, tendenti a calare nel pomeriggio. Temperature: temperature in calo".